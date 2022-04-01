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В Грузии ведется гибридная война – Мдинарадзе
В Грузии ведется гибридная война – Мдинарадзе
Мдинарадзе призвал граждан не становиться "солдатом гибридной войны" 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T17:19+0400
2022-04-01T17:19+0400
2022-04-01T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. На фоне украинских событий в Грузии ведется гибридная холодная война, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге в пятницу.Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" не раз критиковала власти за решение не вводить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси не раз требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили."Это партия войны"- власти Грузии отказываются от инициатив оппозиции по внешней политике>>По словам Мдинарадзе, Грузия проводит долгосрочную мирную политику, что в итоге станет основой для решения территориальных проблем.По его словам, волей-неволей участниками гибридной войны становятся люди, которые находятся в стране, в том числе представители оппозиции и средства массовой информации."Не становитесь солдатами этой гибридной войны. Вы должны суметь это ради Грузии… Еще раз призываю, не становитесь солдатами и частью гибридной войны против Грузии", - отметил Мдинарадзе.Грузия намерена решать территориальные вопросы мирным путем>>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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В Грузии ведется гибридная война – Мдинарадзе
17:19 01.04.2022 (обновлено: 17:29 01.04.2022)
Мдинарадзе призвал граждан не становиться "солдатом гибридной войны"
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. На фоне украинских событий в Грузии ведется гибридная холодная война, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге в пятницу.
Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" не раз критиковала власти за решение не вводить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси не раз требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
По словам Мдинарадзе, Грузия проводит долгосрочную мирную политику, что в итоге станет основой для решения территориальных проблем.
"Мы глубоко убеждены в этом, поэтому целенаправленно предпринимаем шаги, которым, с другой стороны, противостоит гибридная война", - заявил Мдинарадзе.
По его словам, волей-неволей участниками гибридной войны становятся люди, которые находятся в стране, в том числе представители оппозиции и средства массовой информации.
"Не становитесь солдатами этой гибридной войны. Вы должны суметь это ради Грузии… Еще раз призываю, не становитесь солдатами и частью гибридной войны против Грузии", - отметил Мдинарадзе.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.