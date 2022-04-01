https://sputnik-georgia.ru/20220401/v-gruzii-vedetsya-gibridnaya-voyna--mdinaradze-265679530.html

В Грузии ведется гибридная война – Мдинарадзе

В Грузии ведется гибридная война – Мдинарадзе

Мдинарадзе призвал граждан не становиться "солдатом гибридной войны" 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T17:19+0400

2022-04-01T17:19+0400

2022-04-01T17:29+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

цхинвальский регион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249832816_0:33:1106:655_1920x0_80_0_0_347479a8bd018f4107af8ed4c1ea739f.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. На фоне украинских событий в Грузии ведется гибридная холодная война, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге в пятницу.Часть грузинской оппозиции во главе с "Единым национальным движением" не раз критиковала власти за решение не вводить санкции против России из-за событий на Украине. А на акциях в поддержку Украины в Тбилиси не раз требовали отставки премьера Грузии Ираклия Гарибашвили."Это партия войны"- власти Грузии отказываются от инициатив оппозиции по внешней политике>>По словам Мдинарадзе, Грузия проводит долгосрочную мирную политику, что в итоге станет основой для решения территориальных проблем.По его словам, волей-неволей участниками гибридной войны становятся люди, которые находятся в стране, в том числе представители оппозиции и средства массовой информации."Не становитесь солдатами этой гибридной войны. Вы должны суметь это ради Грузии… Еще раз призываю, не становитесь солдатами и частью гибридной войны против Грузии", - отметил Мдинарадзе.Грузия намерена решать территориальные вопросы мирным путем>>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

цхинвальский регион

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, цхинвальский регион