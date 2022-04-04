https://sputnik-georgia.ru/20220404/gruziya-i-azerbaydzhan-namerenk-privlekat-gruzy-dlya-transportnogo-koridora-265738314.html

Грузия и Азербайджан намерены привлекать грузы для транспортного коридора

Грузия и Азербайджан намерены привлекать грузы для транспортного коридора

Грузия поддерживает мирное сотрудничество в регионе Южного Кавказа и готова содействовать региональному диалогу 04.04.2022, Sputnik Грузия

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грузия

политика

экономика

ираклий гарибашвили

азербайджан

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Скоординированное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном облегчает процесс привлечения грузов в транспортный коридор Европа-Азия, что в конечном итоге положительно скажется на экономиках обеих стран.Это было отмечено в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.Кроме того, стороны отметили важность мира и стабильности для развития региона и долгосрочного процветания. По словам Гарибашвили, Грузия поддерживает мирное сотрудничество в регионе Южного Кавказа и готова содействовать региональному диалогу по таким вопросам, как экономика, торговля, культура и т.д. Этой цели служит мирная инициатива премьера, предусматривающая установление формата диалога и сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Арменией.В ходе беседы стороны также коснулись влияния событий на Украине на безопасность в регионе.Набиев прибыл в Тбилиси сегодня. В рамках двухдневного визита министр обсудил перспективы усиления сотрудничества между странами в сферах связи, транспорта и инфраструктуры сначала с вице-премьером Давиташвили.Транзитные перевозки через Грузию продолжают расти >>На встрече особое внимание было уделено железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, по которой Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали протокол, подчеркнув усилия стран по совместному развитию транспортного коридора.Также было отмечено, что странам сообщили о важности своевременного завершения строительства железной дороги. В то же время было подчеркнуто, что количество контейнеров, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, растет.По информации министерства экономики, в 2021 году количество контейнеров, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (Гардабани-Ахалкалаки и в обратном направлении), составило 20, 492 TEU, что на 95,7% больше, чем в 2020 году, при этом в 2021 году количество контейнеров, отправленных в Китай и обратно через Грузию по среднему коридору, составило 10,094 TEU, что на 221,6% больше, чем в 2020 году.Также в январе-феврале число контейнеров, перевезенных по БТК, составило 4,074 TEU, что на 78,2% больше, чем за отчетный период прошлого года.Грузия привлекает новые грузы для транзита по железной дороге >>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.Предполагаемая пропускная способность БТК — миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

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грузия, политика, экономика, ираклий гарибашвили, азербайджан