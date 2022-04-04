https://sputnik-georgia.ru/20220404/pravitelstvo-polozhitelno-otsenilo-vysokie-tempy-rosta-ekonomiki-gruzii-265736894.html

Правительство положительно оценило высокие темпы роста экономики Грузии

Правительство положительно оценило высокие темпы роста экономики Грузии

Чтобы экономика Грузии продолжала расти, нужно реализовать проекты, особенно в сфере энергетики, заявил премьер 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T19:22+0400

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2022-04-04T19:25+0400

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Грузии надо сохранить высокий темп восстановления экономики, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По данным статистики, реальный рост ВВП в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль - 16,3%."Процесс восстановления экономики быстрыми темпами продолжается. В январе у нас был очень высокий экономический рост, в феврале у нас было 14,6%. Экономический рост в январе-феврале составил 16,3%, что очень радостно, но это нужно сохранить, тем более на фоне тех вызовов, которые стоят перед нами и всем миром", - сказал Гарибашвили.По словам премьера, для того, чтобы экономика Грузии продолжала расти, нужно реализовать проекты, которые являются экономическими акселераторами, особенно инвестиции в сфере энергетики.По инициативе премьера, в Грузии разрабатывают проекты строительства объектов общественной инфраструктуры, согласно которым строительные компании смогут взять средства в банках за счет гарантии государства.Восстановление экономики Грузии продолжается – последние данные >>Кроме того, Гарибашвили отметил важность активизации строительства гидростанций в стране для обеспечения энергонезависимости Грузии, а также поддержку туристического сектора, который освободили от налога на имущество."Поэтому нужна очень сильная, сплоченная, слаженная, активная работа, чтобы ни один проект не отставал", - сказал он.По словам главы Минэкономики Левана Давиташвили, в части восстановления экономики зафиксирована важная тенденция, которую необходимо сохранить и в последующие месяцы.Давиташвили напомнил, что положительная тенденция была и по направлению торгового оборота. В январе-феврале экспорт вырос на 54,5% и составил 760,4 млн долларов. Значительно выросли денежные перечисления, которые составили 353,2 млн долларов, на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра, важно сохранить основные макроэкономические показатели."Мы уже достигли принципиального соглашения с МВФ. И в режиме так называемого Stand by arrangement мы начинаем новую программу. Это соглашение требует окончательного подтверждения Совета МВФ. Но важное решение - 189 миллионов долларов получит Грузия, и у нас будет программа, которая предусматривает множество важных реформ, которые включают структурные направления и макроэкономическую стабильность", - отметил Давиташвили.МВФ прогнозирует стабильность экономики Грузии в ближайшие годы >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ираклий гарибашвили