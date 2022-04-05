https://sputnik-georgia.ru/20220405/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-265742133.html
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T07:01+0400
2022-04-05T07:01+0400
2022-04-05T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 2,11% и составила 86,49 доллара с доходностью 6,61%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,69%, торги закрылись с доходностью 5,56% по цене 100,54 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,59 пункта с доходностью 8,07%, за неделю цена повысилась на 0,82%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,06% до 88,09 пункта, доходность составила 6,35%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,71% и составила 12,12 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 367 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,82-13,0 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 5,66% и составила 6,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 376 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,03-6,43 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 6,13% до 11,08 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 315 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,26-11,76 фунта за акцию.
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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 2,11% и составила 86,49 доллара с доходностью 6,61%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.
Торги корпоративными облигациями
Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,69%, торги закрылись с доходностью 5,56% по цене 100,54 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,59 пункта с доходностью 8,07%, за неделю цена повысилась на 0,82%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,06% до 88,09 пункта, доходность составила 6,35%.
Торги акциями
Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,71% и составила 12,12 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 367 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,82-13,0 фунта за акцию.
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 5,66% и составила 6,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 376 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,03-6,43 фунта.
Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 6,13% до 11,08 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 315 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,26-11,76 фунта за акцию.