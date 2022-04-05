https://sputnik-georgia.ru/20220405/usupashvili-usomnilsya-v-pravdivosti-obvineniy-ukrainy-v-adres-gruzii-265758162.html

Усупашвили усомнился в правдивости обвинений Украины в адрес Грузии

Усупашвили усомнился в правдивости обвинений Украины в адрес Грузии

Экс-спикер парламента призвал правительства Грузии и Украины проявлять большую ответственность в подобных вопросах 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T14:50+0400

2022-04-05T14:50+0400

2022-04-05T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В обвинения Украины о контрабанде из Грузии в Россию невозможно поверить без доказательств, это из разряда фантастики, заявил экс-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Лело – для Грузии" Давид Усупашвили.В понедельник Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов."Я не верю, что кто-то в Грузии занят подобной деятельностью или может закрыть на это глаза", – отметил он.Экс-спикер парламента обратился с просьбой к правительствам как Грузии, так и Украины отнестись к подобным вопросам с большой ответственностью."Хотел бы пожелать, чтобы в ближайшее время были представлены доказательства либо эта информация была опровергнута. Презумпция невиновности действует как в отношении индивидов, так и в отношении правительств. Тот, кто предъявил обвинения, тот и должен это доказать", – подчеркнул Усупашвили.Ответ Кобахидзе на обвинения Украины: контрабандным продуктом был Саакашвили>>Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что согласно законодательству Грузии, то, о чем заявили на Украине, является особо тяжким уголовным преступлением.СГБ также напомнила Украине о том, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственным соглашений.В Тбилиси опровергли заявления украинских властей о каналах контрабанды в Россию>>Между тем в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России, Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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