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Министр: пограничный контроль в Грузии на высоком уровне

Министр: пограничный контроль в Грузии на высоком уровне

По словам министра, от стратегических друзей требуется немного больше внимания и уважения 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Пограничный контроль в Грузии на очень высоком уровне и все заинтересованные стороны могут лично в этом убедиться, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. По словам министра, от стратегических друзей требуется немного больше внимания и уважения, чтобы делать заявления, основанные на конкретных фактах."Думаю, не только грузинское общество, но и, поскольку это было международное заявление, международное сообщество и общественность будет ждать и ждет конкретных доказательств, чтобы опять же репутация авторов заявления была сохранена", - сказал Давиташвили журналистам.Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений>>Вслед за Главным управлением разведки МО Украины заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов, что она этого не делает".Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани>>СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.Между тем в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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