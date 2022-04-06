https://sputnik-georgia.ru/20220406/ministr-pogranichnyy-kontrol-v-gruzii-na-vysokom-urovne-265795929.html
Министр: пограничный контроль в Грузии на высоком уровне
Министр: пограничный контроль в Грузии на высоком уровне
По словам министра, от стратегических друзей требуется немного больше внимания и уважения 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T19:01+0400
2022-04-06T19:01+0400
2022-04-06T19:09+0400
грузия
украина
россия
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23440/66/234406663_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccc944ef0df9ee82e681a18724f014ff.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Пограничный контроль в Грузии на очень высоком уровне и все заинтересованные стороны могут лично в этом убедиться, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. По словам министра, от стратегических друзей требуется немного больше внимания и уважения, чтобы делать заявления, основанные на конкретных фактах."Думаю, не только грузинское общество, но и, поскольку это было международное заявление, международное сообщество и общественность будет ждать и ждет конкретных доказательств, чтобы опять же репутация авторов заявления была сохранена", - сказал Давиташвили журналистам.Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений>>Вслед за Главным управлением разведки МО Украины заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов, что она этого не делает".Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани>>СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.Между тем в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23440/66/234406663_110:0:1922:1359_1920x0_80_0_0_86c5a5dff48a54ab6f0473aabdb337d7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, украина, россия, новости, политика
Министр: пограничный контроль в Грузии на высоком уровне
19:01 06.04.2022 (обновлено: 19:09 06.04.2022)
По словам министра, от стратегических друзей требуется немного больше внимания и уважения
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Пограничный контроль в Грузии на очень высоком уровне и все заинтересованные стороны могут лично в этом убедиться, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Правительство Грузии открыто и готово показать любой заинтересованной стороне, стране, как работает наша система, чтобы они сами убедились, что все заявления, которые мы слышали, беспочвенны и нет риска контрабанды. Это оскорбление грузинского государства, грузин в целом", - отметил Давиташвили.
По словам министра, от стратегических друзей требуется немного больше внимания и уважения, чтобы делать заявления, основанные на конкретных фактах.
"Думаю, не только грузинское общество, но и, поскольку это было международное заявление, международное сообщество и общественность будет ждать и ждет конкретных доказательств, чтобы опять же репутация авторов заявления была сохранена", - сказал Давиташвили журналистам.
Вслед за Главным управлением разведки МО Украины заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов, что она этого не делает".
Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.
СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
Между тем в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.