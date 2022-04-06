https://sputnik-georgia.ru/20220406/oni-pereshli-chertu--deputat-gruzinskoy-mechty-ob-obvineniyakh-ukrainy-265790883.html

"Они перешли черту"- депутат "Грузинской мечты" об обвинениях Украины

"Они перешли черту"- депутат "Грузинской мечты" об обвинениях Украины

Депутаты обвинили украинскую сторону в создании напряженности в отношениях двух стран 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T17:49+0400

2022-04-06T17:49+0400

2022-04-06T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Украинская сторона перешла черту в отношениях, после которой требуются или извинения, или доказательства, заявил депутат парламента и член политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Он также обвинил украинскую сторону в создании напряженности в отношениях двух стран. В этой связи он отметил возможное влияние бывших представителей власти Грузии, которые разыскиваются на родине за должностные преступления, а на Украине занимают высокие посты."Если они сейчас оказывают влияние на такие громкие заявления, то это не наша проблема, а властей Украины", - сказал Давитулиани.Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений>>Необходимость предоставления доказательств видит и лидер партии "Новый политический центр – Гирчи", депутат Яго Хвичия."Что касается представления доказательств, то доказать, что ты невиновен, сложнее, чем доказать, что виновен кто-то другой. Исходя из этого, если ты кого-то обвиняешь, доказательства должен представлять ты", - сказал Хвичия.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов".Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани>>Напряженность в отношениях Грузии и Украины возникла из-за назначения на высокие посты на Украине представителей бывших властей Грузии - Михаила Саакашвили, Зураба Адеишвили и Георгия Лорткипанидзе, которые были привлечены в Грузии к уголовной ответственности за должностные преступления. На сегодняшний день Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.Еще одним поводом для ухудшения отношений стал отказ Грузии вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину, а также последовавший за этим отзыв посла Украины из Грузии.

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грузия, новости, политика, украина, министерство обороны украины, мид украины