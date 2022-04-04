https://sputnik-georgia.ru/20220404/sud-vynes-prigovor-obvinyaemym-po-delu-o-nasilii-nad-zhurnalistom-265739009.html

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о насилии над журналистом

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о насилии над журналистом

Прокуратура представила в суд ряд доказательств, в том числе видеозаписи, на которых зафиксировано избиение журналистов задержанными 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T21:33+0400

2022-04-04T21:33+0400

2022-04-04T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Суд вынес обвинительный приговор шестерым обвиняемым по делу о расправе над журналистами и операторами 5 июля 2021 года, в частности по эпизоду с участием журналистки телекомпании "Пирвели" Миранды Багатурия и оператора Лексо Лашкарава, который скончался спустя несколько дней после тех событий.Приговор огласила судья Нино Элеишвили. Обвиняемые были признаны виновными по всем пунктам обвинения.Акакий Накашидзе, Торнике Давлашеридзе, Давид Куталадзе, Отар Гелашвили, Цотне Чихладзе и Гия Гигуашвили были приговорены к 5 годам тюремного заключения каждый.Восемь лет тюрьмы - суд наказал продавшего оператору "ТВ Пирвели" наркотики >>В деле Цотне Чихладзе изменилась квалификация одной из статей. Помимо насилия над оператором телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава и журналисткой Мирандой Багатурия, Чихладзе предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений оператору Общественного вещателя Илико Твалиашвили.Примечательно, что никто из обвиняемых своей вины так и не признал.Прокуратура представила в суд ряд доказательств, в том числе видеозаписи, на которых зафиксировано избиение журналистов задержанными. Кроме того, обвинение допросило ряд свидетелей, в том числе сотрудников правоохранительных органов, которые подробно рассказали о насилии, совершенном обвиняемыми.Им были предъявлены обвинения в "незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста, "преследовании", "участии в организованном групповом насилии", "умышленном нанесении менее тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, в связи со служебной деятельностью жертвы", "умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, совершенных группой лиц по гендерному признаку и в связи с профессиональной деятельностью".Экспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава? >>Всего по делу о событиях 5 и 6 июля был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.Первый приговор по делу был вынесен 17 марта Ираклию Кавлашвили. Он был признан виновным в преследовании и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста с применением насилия на проспекте Руставели в Тбилиси 6 июля 2021 года. Кавлашвили получил два года тюрьмы.

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грузия, новости, происшествия, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов