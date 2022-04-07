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Кемоклидзе назвал возможные причины обвинений Украины в адрес Грузии
Кемоклидзе назвал возможные причины обвинений Украины в адрес Грузии
Власти Грузии назвали обвинения касательно контрабанды в Россию абсурдными и призвали Украину предоставить доказательства 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T17:01+0400
2022-04-07T17:01+0400
2022-04-07T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Одной из причин обвинений в адрес Грузии является отсутствие доверия спецслужб Украины к грузинскому правительству, заявил один из лидеров партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария Каха Кемоклидзе.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.При этом, Кемоклидзе назвал абсурдными обвинения представителей правящей партии "Грузинская мечта" в том, что за этими заявлениями стоят представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которые сегодня занимают высокие посты на Украине."Смешно, что какой-то директор департамента, якобы, влияет на политическое руководство Украины, это абсурд", - отметил Кемоклидзе.Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани>>На сегодняшний день бывший замглавы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.Кемоклидзе не исключает, что у украинской стороны есть какая-то информация. Однако, по мнению политика, когда на политическом уровне озвучиваются подобные обвинения, должна была состояться коммуникация как минимум за кулисами.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию. Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений>>В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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грузия, политика, новости, украина, грузинская мечта
Кемоклидзе назвал возможные причины обвинений Украины в адрес Грузии
17:01 07.04.2022 (обновлено: 18:38 07.04.2022)
Власти Грузии назвали обвинения касательно контрабанды в Россию абсурдными и призвали Украину предоставить доказательства
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Одной из причин обвинений в адрес Грузии является отсутствие доверия спецслужб Украины к грузинскому правительству, заявил один из лидеров партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария Каха Кемоклидзе.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"У меня появилось ощущение, что проявились два показателя: первое – правительство Украины, спецслужбы имеют нулевое доверие к правительству Грузии и к соответствующим официальным структурам, второе – эти люди не имеют никакой связи друг с другом", - заявил Кемоклидзе в передаче "360 градусов" на телеканале "Палитра ТВ".
При этом, Кемоклидзе назвал абсурдными обвинения представителей правящей партии "Грузинская мечта" в том, что за этими заявлениями стоят представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которые сегодня занимают высокие посты на Украине.
"Смешно, что какой-то директор департамента, якобы, влияет на политическое руководство Украины, это абсурд", - отметил Кемоклидзе.
На сегодняшний день бывший замглавы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
Кемоклидзе не исключает, что у украинской стороны есть какая-то информация. Однако, по мнению политика, когда на политическом уровне озвучиваются подобные обвинения, должна была состояться коммуникация как минимум за кулисами.
"Другой вопрос, почему они этого не сделали… Груз лежит также и на грузинском руководстве. Мы не должны были заходить так далеко", - отметил Кемоклидзе.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.
В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.