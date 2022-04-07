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Премьер Грузии обсудил с главой МВД Турции стратегическое партнерство
Премьер Грузии обсудил с главой МВД Турции стратегическое партнерство
Стороны обсудили плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T19:37+0400
2022-04-07T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Турция является одним из самых надежных друзей Грузии с момента обретения страной независимости, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой министерства внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.В ходе встречи обсуждались дружеские и партнерские отношения между двумя странами. Было отмечено, стратегическое партнерство между Грузией и Турцией находится на высоком уровне и важно дальнейшее углубление существующего сотрудничества.Стороны обсудили плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.Что обсуждал глава парламента Турции в Грузии? >>В ходе встречи также были затронуты вопросы влияния продолжающихся боевых действий на Украине на ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа и подчеркнута необходимость поддержания мира и стабильности в регионе, что, по мнению главы правительства Грузии, является главным условием его развития и процветания.Именно этой цели служит выдвинутая премьер-министром "Инициатива мирного соседства", которая предусматривает участие в ней всех трех стран региона Южного Кавказа.Сулейман Сойлу передал Ираклию Гарибашвили сердечное приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Главы МИД Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности >>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
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грузия, политика, новости, турция, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии обсудил с главой МВД Турции стратегическое партнерство
19:37 07.04.2022 (обновлено: 20:53 07.04.2022)
Стороны обсудили плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Турция является одним из самых надежных друзей Грузии с момента обретения страной независимости, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой министерства внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.
В ходе встречи обсуждались дружеские и партнерские отношения между двумя странами. Было отмечено, стратегическое партнерство между Грузией и Турцией находится на высоком уровне и важно дальнейшее углубление существующего сотрудничества.
Стороны обсудили плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.
В ходе встречи также были затронуты вопросы влияния продолжающихся боевых действий на Украине на ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа и подчеркнута необходимость поддержания мира и стабильности в регионе, что, по мнению главы правительства Грузии, является главным условием его развития и процветания.
Именно этой цели служит выдвинутая премьер-министром "Инициатива мирного соседства", которая предусматривает участие в ней всех трех стран региона Южного Кавказа.
Сулейман Сойлу передал Ираклию Гарибашвили сердечное приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.