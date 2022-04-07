https://sputnik-georgia.ru/20220407/strategicheskoe-partnerstvo-obsudil-premer-ministr-gruzii-s-glavoy-mvd-turtsii-265824331.html

Премьер Грузии обсудил с главой МВД Турции стратегическое партнерство

Премьер Грузии обсудил с главой МВД Турции стратегическое партнерство

Стороны обсудили плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T19:37+0400

2022-04-07T19:37+0400

2022-04-07T20:53+0400

грузия

политика

новости

турция

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265823837_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d849f2da82acfcd73c7e4a275842d49d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Турция является одним из самых надежных друзей Грузии с момента обретения страной независимости, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой министерства внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.В ходе встречи обсуждались дружеские и партнерские отношения между двумя странами. Было отмечено, стратегическое партнерство между Грузией и Турцией находится на высоком уровне и важно дальнейшее углубление существующего сотрудничества.Стороны обсудили плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.Что обсуждал глава парламента Турции в Грузии? >>В ходе встречи также были затронуты вопросы влияния продолжающихся боевых действий на Украине на ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа и подчеркнута необходимость поддержания мира и стабильности в регионе, что, по мнению главы правительства Грузии, является главным условием его развития и процветания.Именно этой цели служит выдвинутая премьер-министром "Инициатива мирного соседства", которая предусматривает участие в ней всех трех стран региона Южного Кавказа.Сулейман Сойлу передал Ираклию Гарибашвили сердечное приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Главы МИД Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности >>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, турция, ираклий гарибашвили