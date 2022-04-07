https://sputnik-georgia.ru/20220407/vse-tovary-na-granitse-gruzii-strogo-kontroliruyutsya-v-minfine-otvetili-na-obvineniya-kieva--265806480.html

Все товары на границе Грузии строго контролируются– в Минфине ответили на обвинения Киева

Все товары на границе Грузии строго контролируются– в Минфине ответили на обвинения Киева

В Минфине призвали СМИ перепроверять информацию у соответствующих служб 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T11:44+0400

2022-04-07T11:44+0400

2022-04-07T11:48+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

сгб

минфин грузии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23866/55/238665505_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_0066d85f03b94055a09825c5a670f472.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Все на товары на всех контрольно-пропускных пунктах Грузии подлежат строгому таможенному контролю, говорится в заявлении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Служба доходов Минфина призывает СМИ воздержатся от распространения непроверенного материала и перепроверять информацию у соответствующих служб.Что касается распространенных телекомпанией "Формула" кадров, в ведомстве заявляют, что в течение последней недели через ТПП "Казбеги" на территорию Грузии транзитом из России в направлении Армении въехали 19 грузовых (невоенных) автомобилей марки KамАЗ, принадлежащих зарегистрированному в Армении юридическому лицу."В полном соответствии с грузинскими и международными правилами, грузовые автомобили были зарегистрированы и отправлены в страну назначения", – отмечено заявлении.Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в среду заявил, что пограничный контроль в Грузии на очень высоком уровне и все заинтересованные стороны могут лично в этом убедиться.Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани>>Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.Между тем в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, леван давиташвили, сгб, минфин грузии, украина