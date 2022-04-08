https://sputnik-georgia.ru/20220408/arabskie-investory-zainteresovany-proektami-po-vozobnovlyaemoy-energii-v-gruzii-265857545.html

Арабские инвесторы заинтересованы проектами по возобновляемой энергии в Грузии

Арабские инвесторы заинтересованы проектами по возобновляемой энергии в Грузии

Фонд развития энергетики Грузии и MASDAR ранее подписали соглашение о совместной разработке проекта солнечной электростанции мощностью до 100 МВт 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T23:45+0400

2022-04-08T23:45+0400

2022-04-08T23:45+0400

грузия

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энергетика грузии

ветряная электростанция

солнечная электростанция

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Арабская компания ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC – MASDAR заинтересована в дальнейшем развитии проектов возобновляемой энергетики в Грузии, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.С представителями делегации из ОАЭ, которая находится в Грузии, встретился вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.Компания заинтересована в инвестировании средств в развитие солнечной и ветровой энергетики в Грузии. В конце прошлого года Фонд развития энергетики Грузии и MASDAR подписали соглашение о совместной разработке в стране проекта солнечной электростанции с установленной мощностью до 100 МВт.Согласно договору, стороны будут осуществлять техническую, коммерческую и финансовую деятельность по дальнейшему развитию проекта солнечной электростанции.Премьер Грузии: нужно построить как можно больше ГЭС >>Подписанию соглашения предшествовал визит директора по инвестициям и развитию бизнеса компании MASDAR в Грузию, где стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества.Masdar является одной из ведущих инвестиционных компаний Mubadala, крупнейшего инвестиционного холдинга в ОАЭ, и является мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов. Компания разрабатывает и совершенствует инновации в области чистых технологий.Вопрос энергобезопасности и энергонезависимости остается важным вызовом для Грузии. Власти страны ведут активную работу по покрытию растущего из года в год потребления электроэнергии.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Грузия хочет производить ветрогенераторы для ветряных электростанций >>Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,2 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 2,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 83,4 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.

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