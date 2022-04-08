https://sputnik-georgia.ru/20220408/opravdanie-i-blagodarnost-kak-proshel-sud-nad-saakashvili-265854499.html

Оправдание и благодарность: как прошел суд над Саакашвили

Оправдание и благодарность: как прошел суд над Саакашвили

После своего выступления Саакашвили покинул зал суда, и слушание продолжилось без главного подсудимого 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T19:48+0400

2022-04-08T19:48+0400

2022-04-08T20:54+0400

грузия

новости

политика

тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялось очередное заседание по делу о незаконном пересечении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили государственной границы страны.В начале заседания слово предоставили подсудимому. Саакашвили выступал с речью около 10 минут. Основную часть своего выступления он посвятил событиям на Украине и отметил, что не вернулся бы в Грузию, если бы знал о подобном развитии ситуации.В отличие от предыдущих судебных заседаний, когда Саакашвили пренебрежительно относился к прокурорам и судьям и позволял себе оскорбительные высказывания в их адрес, на этот раз он выразил им благодарность."Впервые я хочу поблагодарить прокурора, а также судью за очень корректный поступок… Госпожа судья, несмотря на то, что в этих условиях я не признаю ни суд, ни прокуратуру, существуют люди, которые действительно пригодятся будущей Грузии", - сказал Саакашвили.После своего выступления Саакашвили покинул зал суда, и слушание продолжилось без главного подсудимого.Суд над Саакашвили: судья отклонил все ходатайства стороны защиты >>Защитники интересов экс-президента потребовали приобщить к материалам дела заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе в качестве доказательства того, что обвинение против Саакашвили является политически мотивированным.Речь идет о заявлении Кобахидзе о том, что "нет никакой целесообразности нахождения Саакашвили на свободе". По его словам, Саакашвили за стенами тюрьмы обязательно станет дополнительной проблемой как для Грузии, так и для Украины.Против ходатайства выступила сторона обвинения. По словам прокурора Тамар Якобидзе, дело касается незаконного пересечения границы и данное заявление не имеет к нему никакого отношения. В результате, судья Нино Чахнашвили отклонила ходатайство стороны защиты.На сегодняшнем заседании допросили нескольких свидетелей стороны обвинения. Это были следователи, которые принимали непосредственное участие в следственных мероприятиях.Ответ Кобахидзе на обвинения Украины: контрабандным продуктом был Саакашвили >>Очередное слушание по делу о незаконном пересечении границы состоится 20 апреля.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили