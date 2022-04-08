https://sputnik-georgia.ru/20220408/pensionnoe-agentstvo-gruzii-vpervye-nachalo-zakupat-dollary-265832112.html

Пенсионное агентство Грузии впервые начало закупать доллары

Пенсионное агентство Грузии впервые начало закупать доллары

Вложения Пенсионного агентства в депозитные сертификаты и срочные депозиты составляет 60,3% от общего объема инвестиций 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T07:01+0400

2022-04-08T07:01+0400

2022-04-08T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. По состоянию на 31 марта текущего года, 95,8% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, остальные в долларах, говорится в отчете на сайте Пенсионного агентства.До момента возвращения пенсии гражданам, государство инвестирует эти средства в разные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве. До сих пор пенсионные активы полностью были инвестированы лишь в лари.По информации Агентства, реальная доходность вложений фонда (с учетом инфляции) составляет 3,15%.Объем пенсионных активов увеличился до 2,23 миллиарда лари (724 миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности прибыль составляет 318 миллионов лари (103,2 миллиона долларов).Пенсионные активы размещены в девять грузинских коммерческих банках. 60,3% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, 38,4% – в текущие процентные счета, а 1,3% - в срочные депозиты.В Грузии обсудили роль Пенсионного фонда в развитии экономики страны >>На сегодняшний день накопительной пенсией воспользовались 1 698 человек.Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет более одного миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в месяц, в среднем, это более 11 тысяч.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (7,8 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (19,5 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии >>Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (181,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.

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грузия, новости, экономика, пенсия, пенсионная реформа