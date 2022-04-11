https://sputnik-georgia.ru/20220411/kak-iz-tbilisi-poletet-v-batumi-aviareysy-perenesli-na-drugoy-aerodrom-265904252.html

Как из Тбилиси полететь в Батуми: авиарейсы перенесли на другой аэродром

Как из Тбилиси полететь в Батуми: авиарейсы перенесли на другой аэродром

Пассажиров до Натахтари будет обслуживать бесплатный микроавтобус из центра Тбилиси 11.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня добраться до черноморского курорта Батуми вместо Тбилисского международного аэропорта, можно будет с аэродрома Натахтари, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.Внутренние рейсы в Батуми до 31 мая будут временно выполняться из аэропорта Натахтари, который находится в 23 километрах от Тбилиси.По информации Объединения, изменения коснутся и самолетов пассажирского типа в направлении Батуми. Вместо воздушного судна среднего размера, полеты временно будут выполняться на малом самолете L-410.Пассажиров в Натахтари, как и в случае с рейсами Местиа-Амбролаури, будет обслуживать бесплатный микроавтобус из центра Тбилиси (площадь Первой Республики, напротив скульптуры велосипеда).Объединение просит пассажиров учесть изменения и при покупке билета в Батуми, указать точку отправки Натахтари вместо Тбилиси.Для стимуляции внутреннего туризма государство субсидирует перелеты между городами. Объединение аэропортов Грузии, которое на 100% принадлежит государству, 26 сентября 2018 года оформило контракт с победившей в тендере компанией ООО "Ак-эйр Джорджиа" на сумму 58 832 727 лари. К этому времени выплачено 13 387 727 лари. Контракт заканчивается 30 октября 2022 года.

https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-kutaisskom-aeroportu-passazhiropotok-vosstanovlen-pochti-na-90-265857344.html

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