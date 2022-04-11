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Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
Второй тур президентских выборов во Франции запланирован на 24 апреля 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T08:32+0400
2022-04-11T08:32+0400
2022-04-11T08:37+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов главы государства после подсчета 95% голосов и набирает 27,41%, на втором месте – глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,03%.На территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария в воскресенье прошли выборы президента страны.Третье место занимает глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 21,57%, на четвертой позиции крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур с 6,97%. Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, у нее 4,75%, сообщило РИА Новости.Во французской столице Макрон получил 35,33%, Меланшон – 30,09%, а Земмур – 8,16%. Марин Ле Пен заняла шестое место с 5,54%.Выборы президента Франции - первые данные exit poll >>В случае, согласно законодательству Франции, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
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в мире, новости, политика, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, президентские выборы
Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
08:32 11.04.2022 (обновлено: 08:37 11.04.2022)
Второй тур президентских выборов во Франции запланирован на 24 апреля
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов главы государства после подсчета 95% голосов и набирает 27,41%, на втором месте – глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,03%.
На территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария в воскресенье прошли выборы президента страны.
Третье место занимает глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 21,57%, на четвертой позиции крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур с 6,97%. Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, у нее 4,75%, сообщило РИА Новости
.
Во французской столице Макрон получил 35,33%, Меланшон – 30,09%, а Земмур – 8,16%. Марин Ле Пен заняла шестое место с 5,54%.
В случае, согласно законодательству Франции, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.