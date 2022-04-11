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На какие лекарства врачи должны выписывать рецепты – новшество от Минздрава Грузии
На какие лекарства врачи должны выписывать рецепты – новшество от Минздрава Грузии
С 11 апреля вступили в силу новые правил выдачи рецептов на психотропные лекарства 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T09:36+0400
2022-04-11T09:36+0400
2022-04-11T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские врачи с 11 апреля обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик.Минздрав Грузии осуществляет новую реформу в фармацевтической сфере для обеспечения населения качественными и доступными медикаментами.Данное новшество касается медикаментов второй группы. К этой категории относятся те лекарства, нецелесообразное использование которых может нанести значительный вред здоровью и жизни человека, и выдается только по рецепту врача.Минздрав Грузии закупит системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом >>План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов, и с учетом международного опыта.С 11 апреля новшество коснется и правил выдачи рецептов на психотропные лекарства. В частности, форму №2 больше не будут выписывать на бумаге, она будет доступна только в электронной форме.
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грузия, общество, новости, минздрав грузии
На какие лекарства врачи должны выписывать рецепты – новшество от Минздрава Грузии
С 11 апреля вступили в силу новые правил выдачи рецептов на психотропные лекарства
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские врачи с 11 апреля обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик.
Дженерик – лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичное запатентованному компанией-разработчиком лекарства. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента. В отличие от химических лекарственных средств, воспроизведенные биологические препараты не являются полностью идентичными оригинальным и называются биоаналогами.
Минздрав Грузии осуществляет новую реформу в фармацевтической сфере для обеспечения населения качественными и доступными медикаментами.
Медики или фармацевты предложат потребителям три самых дешевых медикамента из "позитивного списка" препаратов-дженериков Минздрава Грузии. Пациент сам решит медикамент какой стоимости и компании ему приобрести.
Данное новшество касается медикаментов второй группы. К этой категории относятся те лекарства, нецелесообразное использование которых может нанести значительный вред здоровью и жизни человека, и выдается только по рецепту врача.
План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов, и с учетом международного опыта.
С 11 апреля новшество коснется и правил выдачи рецептов на психотропные лекарства. В частности, форму №2 больше не будут выписывать на бумаге, она будет доступна только в электронной форме.