https://sputnik-georgia.ru/20220411/na-kakie-lekarstva-vrachi-dolzhny-vypisyvat-retsepty--novshestvo-ot-minzdrava-gruzii-265882589.html

На какие лекарства врачи должны выписывать рецепты – новшество от Минздрава Грузии

На какие лекарства врачи должны выписывать рецепты – новшество от Минздрава Грузии

С 11 апреля вступили в силу новые правил выдачи рецептов на психотропные лекарства 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T09:36+0400

2022-04-11T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузинские врачи с 11 апреля обязаны выписывать лекарства только под наименованием дженерик.Минздрав Грузии осуществляет новую реформу в фармацевтической сфере для обеспечения населения качественными и доступными медикаментами.Данное новшество касается медикаментов второй группы. К этой категории относятся те лекарства, нецелесообразное использование которых может нанести значительный вред здоровью и жизни человека, и выдается только по рецепту врача.Минздрав Грузии закупит системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом >>План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов, и с учетом международного опыта.С 11 апреля новшество коснется и правил выдачи рецептов на психотропные лекарства. В частности, форму №2 больше не будут выписывать на бумаге, она будет доступна только в электронной форме.

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