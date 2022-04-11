https://sputnik-georgia.ru/20220411/putin-poruchil-proanalizirovat-effektivnost-mer-podderzhki-grazhdan-265903537.html
Путин поручил проанализировать эффективность мер поддержки граждан
Путин поручил проанализировать эффективность мер поддержки граждан
Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T19:19+0400
2022-04-11T19:19+0400
2022-04-11T19:20+0400
россия
новости
политика
экономика
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264020932_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_6abcb322ce294a25b8e98964d8cefa72.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 г. и признанных в установленном порядке безработными, говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте КремляПравительство должно принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, осуществление мероприятий в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат.Также правительству поручено до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых упал после 1 марта 2022 года.Президент поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу.Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, доложить о работе до 15 июня.Какую трансформацию претерпит экономика России – отчет ЦБ РФ >>Регионам страны президентом рекомендовано до 25 апреля расширить возможность предоставления финсредств институтами поддержки предпринимательства.Главам регионов до 25 апреля рекомендовано создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. Ответственными за исполнением назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264020932_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_0878cc196c40babf42f08b1aa1affc73.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика, экономика, общество, владимир путин
Путин поручил проанализировать эффективность мер поддержки граждан
19:19 11.04.2022 (обновлено: 19:20 11.04.2022)
Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 г. и признанных в установленном порядке безработными, говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля
Правительство должно принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, осуществление мероприятий в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат.
Министры до 20 апреля должны подготовить предложения по индексации пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетникам, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, передает РИА Новости.
Также правительству поручено до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых упал после 1 марта 2022 года.
Президент поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу.
Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, доложить о работе до 15 июня.
Регионам страны президентом рекомендовано до 25 апреля расширить возможность предоставления финсредств институтами поддержки предпринимательства.
Главам регионов до 25 апреля рекомендовано создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. Ответственными за исполнением назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.