https://sputnik-georgia.ru/20220411/putin-poruchil-proanalizirovat-effektivnost-mer-podderzhki-grazhdan-265903537.html

Путин поручил проанализировать эффективность мер поддержки граждан

Путин поручил проанализировать эффективность мер поддержки граждан

Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T19:19+0400

2022-04-11T19:19+0400

2022-04-11T19:20+0400

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 г. и признанных в установленном порядке безработными, говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте КремляПравительство должно принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, осуществление мероприятий в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат.Также правительству поручено до 30 апреля внести поправки в законы по повышению доступности мер соцподдержки для семей с детьми, доход которых упал после 1 марта 2022 года.Президент поручил внести поправки по установлению до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу.Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, доложить о работе до 15 июня.Какую трансформацию претерпит экономика России – отчет ЦБ РФ >>Регионам страны президентом рекомендовано до 25 апреля расширить возможность предоставления финсредств институтами поддержки предпринимательства.Главам регионов до 25 апреля рекомендовано создать и лично возглавить оперштабы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. Ответственными за исполнением назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

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