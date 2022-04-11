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Расследование дела о колл-центрах: десятки компаний под подозрением
Расследование дела о колл-центрах: десятки компаний под подозрением
По данным следствия, сотрудники колл-центров связывались с иностранцами и разводили их на деньги 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T15:21+0400
2022-04-11T16:14+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. В Грузии выявлено 46 колл-центров, которые могут быть причастны к нелегальной деятельности, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге в понедельник.О раскрытии схемы транснациональной преступности c использованием колл-центров прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще шесть человек.По информации главы Минфина, назначены соответствующие экспертизы, а также налоговые проверки. Кроме того, создана рабочая группа, в которой задействованы представители как Следственной службы Минфина, так прокуратуры, МВД и Национального банка."В формате рабочей группы уже выявлена необходимость инициирования определенных законодательных изменений для того, чтобы максимально быстро удалось пресекать подобные случаи в будущем. Указанные законодательные инициативы на этапе разработки и в ближайшей будущем будут представлены правительству на рассмотрение", – отметил Хуцишвили.С инициативной создания рабочей группы для изучения дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров в середине февраля выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, нужно решить этот вопрос раз и навсегда, и прекратить спекуляции.Премьер также заявил о связи представителей прежней власти Грузии с колл-центрами, фигурирующими в уголовном деле. При этом он подчеркнул, что не хочет называть фамилии.Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро&gt;&gt;Ранее глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили подал в суд на оппозиционные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула", а также депутата парламента от "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.Лилуашвили требует публичных извинений и символической компенсации в размере 1 лари за клевету. Иск связан со сюжетами телеканалов, в которых Лилуашвили был назвал в числе тех, кто связан с преступными колл-центрами.По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу в колл-центры брали тех, кто владеет иностранными языками.Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.
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Расследование дела о колл-центрах: десятки компаний под подозрением

15:21 11.04.2022 (обновлено: 16:14 11.04.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 11.04.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По данным следствия, сотрудники колл-центров связывались с иностранцами и разводили их на деньги
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. В Грузии выявлено 46 колл-центров, которые могут быть причастны к нелегальной деятельности, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге в понедельник.
О раскрытии схемы транснациональной преступности c использованием колл-центров прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще шесть человек.

"На данном этапе Следственная служба Минфина проверяет 46 колл-центров, где возможно ведется нелегальная деятельность. Естественно, деятельность этих колл-центров приостановлена и расследование ведется по разным направлениям", – заявил Хуцишвили.

По информации главы Минфина, назначены соответствующие экспертизы, а также налоговые проверки. Кроме того, создана рабочая группа, в которой задействованы представители как Следственной службы Минфина, так прокуратуры, МВД и Национального банка.
"В формате рабочей группы уже выявлена необходимость инициирования определенных законодательных изменений для того, чтобы максимально быстро удалось пресекать подобные случаи в будущем. Указанные законодательные инициативы на этапе разработки и в ближайшей будущем будут представлены правительству на рассмотрение", – отметил Хуцишвили.
С инициативной создания рабочей группы для изучения дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров в середине февраля выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, нужно решить этот вопрос раз и навсегда, и прекратить спекуляции.
Премьер также заявил о связи представителей прежней власти Грузии с колл-центрами, фигурирующими в уголовном деле. При этом он подчеркнул, что не хочет называть фамилии.
Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>
Ранее глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили подал в суд на оппозиционные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула", а также депутата парламента от "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.
Лилуашвили требует публичных извинений и символической компенсации в размере 1 лари за клевету. Иск связан со сюжетами телеканалов, в которых Лилуашвили был назвал в числе тех, кто связан с преступными колл-центрами.
По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу в колл-центры брали тех, кто владеет иностранными языками.
Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.
На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.
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