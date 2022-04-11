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Сколько человек оштрафовали в Грузии за употребление наркотиков в 2021 году

Сколько человек оштрафовали в Грузии за употребление наркотиков в 2021 году

На сегодняшний день в стране действует жесткая политика в отношении продажи наркотиков 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T07:01+0400

2022-04-11T07:01+0400

2022-04-11T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии в период с 1 января 2021 года по 17 марта 2022 года выявили 782 факта незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным МВД Грузии, всего за это административное нарушение, которое распространяется на все виды наркотиков, за исключением марихуаны, к отвественности были привлечены 768 человек, в том числе восемь женщин.Незаконное потребление наркотиков и их приготовление, хранение, пересылка и перевоз для личных целей караются штрафом или в качестве исключения административным заключением на срок до 15 суток.На сегодняшний день в Грузии действует жесткая политика в отношении продажи наркотиков. При этом под категорию наркотики попадают как марихуана и био, так и тяжелые наркотики и стимуляторы.Что касается политики в отношении потребляющих наркотики, то в этом случае в Грузии также предусмотрена уголовная ответственность. В случае повторного факта наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы.В Грузии продолжается борьба с контрабандой сигарет >>>Изготовление, пересылка, перевоз, хранение или приготовление наркотического вещества предполагают реальные тюремные сроки, вплоть до бессрочного заключения, если речь идет об особо крупном количестве.

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мвд грузии, наркотики, грузия, новости, общество