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Тела погибших на Украине грузинских добровольцев доставят на родину
Тела погибших на Украине грузинских добровольцев доставят на родину
К этому времени на Украине погибли уже шесть грузинских добровольцев 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T22:18+0400
2022-04-11T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Тела погибших на Украине грузинских добровольцев доставят в Грузию до конца недели, заявил посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили.По информации посла, во время столкновений в городе Изюме (Харьковская область) погибли бойцы: 49-летний Давид Менабдишвили и 21-летний Николоз Шанава, ранены восемь грузинских военных.Что касается раненых, по словам Закарашвили, накануне они находились в Днепропетровске и состояние здоровья каждого оценивается как более-менее удовлетворительное."По информации, полученной от их сослуживцев, их жизни ничего не угрожает", – отметил посол.Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.Грузия не будет организовывать отправку добровольцев на Украину - депутат >>По последним данным на Украине погибли уже шесть грузинских добровольцев, среди которых Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили и Бахва Чикобава. Последний был убит в боях за Мариуполь. Из-за сложной обстановки на местах доставить его тело в Грузию до сих пор не удается. Остальные погибшие были похоронены на родине с воинскими почестями.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Тела погибших на Украине грузинских добровольцев доставят на родину
22:18 11.04.2022 (обновлено: 23:08 11.04.2022)
К этому времени на Украине погибли уже шесть грузинских добровольцев
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Тела погибших на Украине грузинских добровольцев доставят в Грузию до конца недели, заявил посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили.
По информации посла, во время столкновений в городе Изюме (Харьковская область) погибли бойцы: 49-летний Давид Менабдишвили и 21-летний Николоз Шанава, ранены восемь грузинских военных.
"Они будут в Киеве сегодня поздно или завтра утром, а затем в Киеве будут оформлены соответствующие документы и начнется процедура отправки тел из Киева в Грузию", – заявил Закарашвили в эфире телеканала "Рустави 2".
Что касается раненых, по словам Закарашвили, накануне они находились в Днепропетровске и состояние здоровья каждого оценивается как более-менее удовлетворительное.
"По информации, полученной от их сослуживцев, их жизни ничего не угрожает", – отметил посол.
Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.
По последним данным на Украине погибли уже шесть грузинских добровольцев, среди которых Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили и Бахва Чикобава. Последний был убит в боях за Мариуполь. Из-за сложной обстановки на местах доставить его тело в Грузию до сих пор не удается. Остальные погибшие были похоронены на родине с воинскими почестями.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.