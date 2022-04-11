https://sputnik-georgia.ru/20220411/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-vyrosli-za-mart-265882059.html

Валютные резервы Нацбанка Грузии выросли за март

Валютные резервы Нацбанка Грузии выросли за март

Резервы Нацбанка достигали исторического максимума в декабре 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T09:01+0400

2022-04-11T09:01+0400

2022-04-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 марта 2022 года составили 4 030,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.С начала года резервы снизились на 241,5 миллиона долларов или на 5,7%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов.За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,5 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,4 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,1 миллиарда долларов.Нацбанк Грузии продал валюту, чтобы спасти лари >>Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 478,2 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30,1 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В текущем году регулятор провел один аукцион, на котором продал 39,57 миллиона долларов.Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

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