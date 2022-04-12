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Поправки "О Конституционном суде Грузии" приняты в первом чтении
Поправки "О Конституционном суде Грузии" приняты в первом чтении
Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T23:07+0400
2022-04-12T23:07+0400
2022-04-12T23:07+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О Конституционном суде", предполагающих возможность обжаловать в высшем суде Грузии действия президента Грузии.За проект проголосовали 83 депутата против 15.Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая не смогла обжаловать в Конституционном суде действия президента Грузии Саломе Зурабишвили в назначении послов.Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право внести конституционный иск против президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики, если он посчитает, что принятием/изданием правового акта или осуществленным/не осуществленным действием полностью или частично были нарушены его конституционные права.Оппозиция предлагает установить сроки для принимаемых Конституционным судом решений >>В этом случае суд устанавливает соответствие действия/бездействия с Конституцией Грузии, и признает изданный акт или действие противоречащим Конституции.Как объяснил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили, изменения позволят решить вопрос разделения полномочий между органами.Между тем оппозиция настаивает, что изменения вносятся в закон только для того, чтобы наказать президента."Вы внедряете механизм наказания для президента Грузии", – сказал депутат от партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили.Вопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику. По Конституции назначение послов – прерогатива президента Грузии. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.Конфликт между президентом и "Грузинской мечтой" продолжается: в партии назвали факты >>Представители "Грузинской мечты" хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако по закону в нем нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный ею нормативный акт.
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грузия, новости, политика, парламент грузии, конституционный суд грузии
Поправки "О Конституционном суде Грузии" приняты в первом чтении
Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О Конституционном суде", предполагающих возможность обжаловать в высшем суде Грузии действия президента Грузии.
За проект проголосовали 83 депутата против 15.
Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая не смогла обжаловать в Конституционном суде действия президента Грузии Саломе Зурабишвили в назначении послов.
Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право внести конституционный иск против президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики, если он посчитает, что принятием/изданием правового акта или осуществленным/не осуществленным действием полностью или частично были нарушены его конституционные права.
В этом случае суд устанавливает соответствие действия/бездействия с Конституцией Грузии, и признает изданный акт или действие противоречащим Конституции.
Как объяснил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили, изменения позволят решить вопрос разделения полномочий между органами.
"Эта инициатива будет способствовать обогащению конституционного правосудия и внесет ясность в ряд вопросов по компетенции", – сказал Оханашвили.
Между тем оппозиция настаивает, что изменения вносятся в закон только для того, чтобы наказать президента.
"Вы внедряете механизм наказания для президента Грузии", – сказал депутат от партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили.
Вопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику. По Конституции назначение послов – прерогатива президента Грузии. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.
Представители "Грузинской мечты" хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако по закону в нем нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный ею нормативный акт.