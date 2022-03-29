https://sputnik-georgia.ru/20220329/skandal-prodolzhaetsya-prezident-i-pravitelstvo-gruzii-obmenyalis-obvineniyami-265600119.html

Скандал продолжается: президент и правительство Грузии обменялись обвинениями

Скандал продолжается: президент и правительство Грузии обменялись обвинениями

Вопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T23:42+0400

2022-03-29T23:42+0400

2022-03-30T00:19+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Тема назначение послов привела к открытому конфликту между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и правительством.Во вторник в грузинских СМИ появилось заявление администрации президента Грузии о том, что за последний год Саломе Зурабишвили не отказала в назначении ни одному из кандидатов в послы, представленных правительством Грузии.При этом правительство подчеркивает, что эксклюзивное право на проведение внешней политики принадлежит ему, так же как выбор послов и постоянных представителей в международных организациях."Критически важно, чтобы послы в дипломатические представительства назначались своевременно и был бы обеспечен принцип непрерывности, что, к сожалению, представляет собой реальную проблему на фоне существующих на сегодня вызовов и требует своевременного решения", - сказано в заявлении.В администрации президента не замедлили с ответом правительству Грузии.Рассмотрение парламентом Грузии поправок в закон "О Конституционном суде" отложено >>"Обвинение президента Грузии и ее администрации во лжи бессовестно и лишено всяческих оснований и вызывает нежелательную напряженность в обществе в то время, как вокруг нас решаются более важные вопросы", - говорится в заявлении администрации президента.В администрации Зурабишвили еще раз подчеркнули, что с 1 января 2021 года по 21 марта 2022 года правительство Грузии представило 12 кандидатов на посты послов и руководителей дипмиссии и все они были назначены.Вопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику. По Конституции, назначение послов прерогатива президента Грузии. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.Нарушила ли президент Конституцию Грузии? Мнение юристов >>Представители "Грузинской мечты" хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако по закону в нем нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный ею нормативный акт.В связи с этим правящая партия подготовила проект поправок в закон "О Конституционном суде", которые позволят Конституционному суду заняться вопросом и ответить на вопрос, в чью компетенцию входит назначение послов – правительства, которое выбирает кандидатов и представляет президенту, или президента, которая подписывает назначение.Премьер Грузии осудил "самодеятельность" президента >>Поправки планировалось принять в ускоренном режиме уже на этой неделе, однако правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на фоне обвинений оппозиции в том, что власти пытаются расправиться с президентом, приняли решение отложить процесс представление законопроекта на две недели, чтобы у парламента была возможность полноценно обсудить его.

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