https://sputnik-georgia.ru/20220413/v-aeroportakh-gruzii-rastut-passazhirskie-perevozki--novaya-statistika-265939664.html

В аэропортах Грузии растут пассажирские перевозки – новая статистика

В аэропортах Грузии растут пассажирские перевозки – новая статистика

По сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года показатель восстановления пассажиропотока составляет 69% 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T09:01+0400

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тбилисский международный аэропорт

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Все шесть аэропортов Грузии – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Натахтари, Местиа и Амбролаури за первый квартал 2022 года обслужили 700,2 тысячи пассажиров, что на 565% больше по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.Больше всего пассажиров – 507 050 – обслужил Тбилисский международный аэропорт. Рост составляет 407% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этих данных аэропорт вернулся к показателю количества пассажиров, зарегистрированных в 2019 году, на 63%.На втором месте Кутаисский международный аэропорт, откуда было перевезено 121 470 пассажиров. Рост составляет 37 047% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (в то время аэропорт обслужил 327 пассажиров). По сравнению с первым кварталом 2019 года темп восстановления пассажиропотока аэропорта Кутаиси составляет 77%.Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран >>Международный аэропорт Батуми обслужил 68 474 пассажира, что на 1 635% больше, чем в 2021 году, и на 32% больше чем в 2019-м.Что касается местных аэропортов, то по информации Объединения, Местиа за первые три месяца обслужила 1 407 пассажиров, что на 307% больше, чем за отчетный период прошлого года, и на 13% больше, чем в первом квартале 2019 года.Аэропорт Амбролаури принял 278 пассажиров. Рост по сравнению с прошлым годом составил 153%, а по сравнению с 2019 годом – 43%.Аэропортом Натахтари воспользовались 1 521 пассажир – это на 234% больше, чем в 2021 году, и на 17% больше, чем в 2019 году.Грузовые перевозкиВ первом квартале текущего года объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 4 483 077 тонн, что на 3% больше, чем в 2021 году. В прошлом году в январе-марте было перевезено 4 360 362 тонны.В Объединении отмечают, что в отличие от пассажирских авиаперевозок, грузовые авиаперевозки в Грузии не приостанавливались из-за COVID-19.Использование воздушного пространстваПо информации ведомства, использование воздушного пространства Грузии увеличилось на 53% – было совершено 22 205 перелетов."Как и в Грузии, в других странах активизировалось воздушное сообщение. Соответственно, по сравнению с первым кварталом 2021 года, использование воздушного пространства страны увеличилось на 53%, а по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 33%", – говорится в сообщении.С января по март 2022 года в аэропортах Грузии было совершено 3 978 рейсов, на 207% больше чем в 2021 году. Восстановление к уровню 2019 года составляет 76,5%. Из них количество регулярных рейсов составило 2 996, а количество чартерных рейсов – 982.В Грузию будет летать еще больше самолетов >>По количеству перевезенных пассажиров лидирует авиакомпания Turkish Airlines. Авиакомпания занимает 13% авиационного рынка Грузии и перевезла 90 258 пассажиров. С таким же процентом (13%) на втором месте лоукостер Wizz Air с 89 442 перевезенными пассажирами.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.

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грузия, туризм, новости, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт