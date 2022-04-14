https://sputnik-georgia.ru/20220414/kakie-medikamenty-vydayutsya-v-gruzii-bez-retsepta-265988205.html

Какие медикаменты выдаются в Грузии без рецепта?

Какие медикаменты выдаются в Грузии без рецепта?

В стране с 1 марта этого года обязаны врачи выписывать лекарства, относящийся ко второй группе только с помощью электронного рецепта №3 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T18:44+0400

2022-04-14T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Некоторые лекарства, относящиеся ко второй группе, в случае неотложной необходимости будут выдаваться без рецептаКо второй группе относятся лекарства, неправильное использование которых может нанести значительный вред здоровью человека. К примеру, это антибиотики, гормональные средства и антидепрессанты.В случае неотложной необходимости в Грузии можно будет купить без рецепта антиаритмические, спазмолитики, противоаллергические, мочегонные, антидиабетические средства.Кроме того, без рецепта можно будет приобрести лекарства для снижения давления, против анафилактического шока, гипогликемии (снижение концентрации глюкозы в крови) и препараты, необходимые во время бронхиальных спазмов и стенокардических приступов.Низкие цены и безопасность: Гарибашвили рассказал о новшествах в здравоохранении>>Речь идет о таких лекарствах, как каптоприл, дексаметазон, эпинефрин, фуросемид, глюкоза, инсулин, сальбутамол, нифедипин, амиокордин, атропин, дифенгидрамин, глибенкламид, метформин, преднизолон, нитроглицерин, налоксон и так далее.Без рецепта в Грузии можно купить медикаменты третьей группы, у которых наименьшее количество побочных эффектов. К ним относятся жаропонижающие, обезболивающие средства, медикаменты против простуды и гриппа, а также для лечения заболеваний кишечно-желудочного тракта.В Грузии к профответственности привлекли 14 врачей >>С детальным списком медикаментов, которые можно купить без рецепта во время неотложной помощи можно ознакомиться по этой ссылке.Врачи Грузии с 1 марта обязаны выписывать рецепты на лекарства, относящийся ко второй группе, только в электронном виде.

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