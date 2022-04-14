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Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О Конституционном суде"
Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О Конституционном суде"
Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T16:33+0400
2022-04-14T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил изменения в закон "О Конституционном суде", предполагающие возможность обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства.За проект проголосовали 83 депутата, против – 6.Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая не смогла обжаловать в Конституционном суде решения президента Грузии Саломе Зурабишвили касательно назначения послов.Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право внести конституционный иск против президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики, если он посчитает, что принятием/изданием правового акта или осуществленным/не осуществленным действием полностью или частично были нарушены его конституционные права.Оппозиция предлагает установить сроки для принимаемых Конституционным судом решений &gt;&gt;В этом случае суд устанавливает соответствие действия/бездействия с Конституцией Грузии, и признает изданный акт или действие противоречащим Конституции.Вопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику. По Конституции, назначение послов – прерогатива президента Грузии. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.Конфликт между президентом и "Грузинской мечтой" продолжается: в партии назвали факты &gt;&gt;Представители "Грузинской мечты" хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако в нем пока нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный ею нормативный акт.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, конституционный суд грузии, парламент грузии

Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О Конституционном суде"

16:33 14.04.2022 (обновлено: 16:58 14.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerКонституционный суд Грузии
Конституционный суд Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил изменения в закон "О Конституционном суде", предполагающие возможность обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства.
За проект проголосовали 83 депутата, против – 6.
Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая не смогла обжаловать в Конституционном суде решения президента Грузии Саломе Зурабишвили касательно назначения послов.
Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право внести конституционный иск против президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики, если он посчитает, что принятием/изданием правового акта или осуществленным/не осуществленным действием полностью или частично были нарушены его конституционные права.
Оппозиция предлагает установить сроки для принимаемых Конституционным судом решений >>
В этом случае суд устанавливает соответствие действия/бездействия с Конституцией Грузии, и признает изданный акт или действие противоречащим Конституции.
Вопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику. По Конституции, назначение послов – прерогатива президента Грузии. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.
Конфликт между президентом и "Грузинской мечтой" продолжается: в партии назвали факты >>
Представители "Грузинской мечты" хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако в нем пока нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный ею нормативный акт.
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