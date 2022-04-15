https://sputnik-georgia.ru/20220415/natsdvizhenie-zateyalo-provokatsiyu-na-ukraine-sgb-gruzii-vedet-rassledovanie-266016506.html

"Нацдвижение" затеяло провокацию на Украине? СГБ Грузии ведет расследование

"Нацдвижение" затеяло провокацию на Украине? СГБ Грузии ведет расследование

Уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии" 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T19:06+0400

2022-04-15T19:06+0400

2022-04-15T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с информацией о возможной подготовке провокации крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" во время визита грузинской делегации на Украину.Как сообщает Первый канал, уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии". Это преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.По данным СГБ, ведомство незамедлительно передало информацию украинским коллегам.Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что "Единое национальное движение" мобилизовано для планирования определенных провокаций, и именно из-за этого они отказались от визита на Украину вместе с парламентской делегацией.Обвинения "Грузинской мечты" депутат от ЕНД Леван Бежашвили назвал несерьезными."Мы не можем серьезно воспринимать это заявление. Безусловно, Украина официально пригласила парламентскую делегацию, естественно, они несут ответственность и будут нести ответственность за безопасность делегации. Поэтому сейчас это заявление больше похоже на поиск причин и попытки избежать этого", – заявил Бежашвили.К чему готовится грузинская оппозиция? Органы могут заинтересоваться встречей в Бакуриани>>Грузинская делегация во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили отправилась на Украину в пятницу.В делегацию вошли девять человек, из них четыре – представители большинства, а пять – оппозиции. Отказались от поездки депутаты от партии "Единое национальное движение" и парламентской политической группы "Европейские социалисты".О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.От правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", помимо спикера парламента, в состав делегации вошли Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.Глава парламента Грузии: оппозиция зря суетится по поводу опросника ЕС>>От оппозиции отправились Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").

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грузия, новости, политика, верховная рада, республиканская партия, сгб, арчил талаквадзе, украина, шалва папуашвили, леван бежашвили