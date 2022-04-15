https://sputnik-georgia.ru/20220415/natsdvizhenie-zateyalo-provokatsiyu-na-ukraine-sgb-gruzii-vedet-rassledovanie-266016506.html
"Нацдвижение" затеяло провокацию на Украине? СГБ Грузии ведет расследование
"Нацдвижение" затеяло провокацию на Украине? СГБ Грузии ведет расследование
Уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии" 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T19:06+0400
2022-04-15T19:06+0400
2022-04-15T19:06+0400
грузия
новости
политика
верховная рада
республиканская партия
сгб
арчил талаквадзе
украина
шалва папуашвили
леван бежашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/55/235585591_0:5:1100:624_1920x0_80_0_0_e0c8ca24a2f279652f752c71c172e2a0.jpg
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с информацией о возможной подготовке провокации крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" во время визита грузинской делегации на Украину.Как сообщает Первый канал, уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии". Это преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.По данным СГБ, ведомство незамедлительно передало информацию украинским коллегам.Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что "Единое национальное движение" мобилизовано для планирования определенных провокаций, и именно из-за этого они отказались от визита на Украину вместе с парламентской делегацией.Обвинения "Грузинской мечты" депутат от ЕНД Леван Бежашвили назвал несерьезными."Мы не можем серьезно воспринимать это заявление. Безусловно, Украина официально пригласила парламентскую делегацию, естественно, они несут ответственность и будут нести ответственность за безопасность делегации. Поэтому сейчас это заявление больше похоже на поиск причин и попытки избежать этого", – заявил Бежашвили.К чему готовится грузинская оппозиция? Органы могут заинтересоваться встречей в Бакуриани>>Грузинская делегация во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили отправилась на Украину в пятницу.В делегацию вошли девять человек, из них четыре – представители большинства, а пять – оппозиции. Отказались от поездки депутаты от партии "Единое национальное движение" и парламентской политической группы "Европейские социалисты".О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.От правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", помимо спикера парламента, в состав делегации вошли Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.Глава парламента Грузии: оппозиция зря суетится по поводу опросника ЕС>>От оппозиции отправились Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/55/235585591_131:0:968:628_1920x0_80_0_0_546e51a782f9f116e6f262fd2d6a017e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, верховная рада, республиканская партия, сгб, арчил талаквадзе, украина, шалва папуашвили, леван бежашвили
"Нацдвижение" затеяло провокацию на Украине? СГБ Грузии ведет расследование
Уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии"
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с информацией о возможной подготовке провокации крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" во время визита грузинской делегации на Украину.
Как сообщает Первый канал
, уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии". Это преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
По данным СГБ, ведомство незамедлительно передало информацию украинским коллегам.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что "Единое национальное движение" мобилизовано для планирования определенных провокаций, и именно из-за этого они отказались от визита на Украину вместе с парламентской делегацией.
"Информацию об этом наши спецслужбы получили от очень надежного источника, и уже поделились ею с украинскими спецслужбами. Уверен, что украинцы примут соответствующие меры по этому поводу, и для этого визита не будет препятствий", – заявил Вольский журналистам.
Обвинения "Грузинской мечты" депутат от ЕНД Леван Бежашвили назвал несерьезными.
"Мы не можем серьезно воспринимать это заявление. Безусловно, Украина официально пригласила парламентскую делегацию, естественно, они несут ответственность и будут нести ответственность за безопасность делегации. Поэтому сейчас это заявление больше похоже на поиск причин и попытки избежать этого", – заявил Бежашвили.
Грузинская делегация во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили отправилась на Украину в пятницу.
В делегацию вошли девять человек, из них четыре – представители большинства, а пять – оппозиции. Отказались от поездки депутаты от партии "Единое национальное движение" и парламентской политической группы "Европейские социалисты".
О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.
От правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", помимо спикера парламента, в состав делегации вошли Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.
От оппозиции отправились Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").