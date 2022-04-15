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Прожиточный минимум в Грузии продолжает расти – новая статистика

Прожиточный минимум в Грузии продолжает расти – новая статистика

Годовой рост прожиточного минимума для среднестатистического мужчины составил около 18,4% 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T17:38+0400

2022-04-15T17:38+0400

2022-04-15T17:38+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Прожиточный минимум для трудоспособного мужчины в марте 2022 года составил 238,2 лари, говорится в данных Национальной службы статистики (Сакстат).Прожиточный минимум подразумевает под собой не ежемесячные расходы, а траты на продуктовую корзину, в которую входят 40 наименований. При этом туда не включены коммунальные расходы, траты на лечение, транспорт, одежду, образование или другие расходы.По данным Сакстата, по сравнению с январем 2022 года прожиточный минимум среднестатистического мужчины вырос на 12 лари, а с февралем – на 6,9 лари.Годовой рост прожиточного минимума для среднестатистического мужчины составил около 18,4%.Сколько человек в Грузии получают помощь от государства: новая статистика >>Что касается среднего потребительского прожиточного минимума, то в марте 2022 года он составил 211 лари, по сравнению с мартом прошлого года он вырос на 32,9 лари, а по сравнению с февралем 2022 года – на 6,1 лари.Продуктовая корзина была утверждена в 2004 году и рассчитана исходя необходимых питательных веществ и энергетической ценности. Основную часть продуктовой корзины составляют углеводы – 55-75%, на жиры приходится 15-30%, а на белки – 10-15%. Энергетическая ценность ежедневного рациона среднестатистического мужчины составляет 2,3 тысячи калорий.Программа трудоустройства неимущих стартует в Грузии с 1 марта >>В Грузии зарплаты, пенсии, социальная помощь и другие государственные выплаты не привязаны к показателю прожиточного минимума.

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"