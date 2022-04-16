https://sputnik-georgia.ru/20220416/osobennosti-katolicheskoy-paskhi-2022-traditsii-i-obychai-266023946.html

Особенности католической Пасхи 2022: традиции и обычаи

Особенности католической Пасхи 2022: традиции и обычаи

Католическую Пасху в 2022-м отпразднуют 17 апреля – на неделю раньше, чем православную 16.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-16T09:36+0400

2022-04-16T09:36+0400

2022-04-16T09:36+0400

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Пасха – древний христианский праздник, посвященный воскресению Христову. Фиксированной даты праздник не имеет. Ежегодно ее рассчитывают по специальному церковному календарю.Праздновать католическую и православную Пасху в разное время стали в XVI веке после масштабной календарной реформы.Разница из-за отличия между юлианским и григорианским календарями чаще всего составляет одну неделю, реже несколько, а иногда эти даты совпадают.Празднование Пасхи в последний раз совпало в 2017 году, в следующий раз совпадет в 2025-м. Православную Пасху в 2022 году отпразднуют 24 апреля.Об особенностях католической Пасхи, а также обычаях и традициях праздника читайте в материале Sputnik Грузия.Католическая ПасхаСуть Пасхи для всех верующих одна – воскресение Спасителя, однако традиции празднования католической несколько отличаются от православной.По традиции католической Пасхе, как и православной, предшествует Великий пост, установленный в апостольские времена, но менее продолжительный и строгий.Великий пост у западных христиан длится шесть недель (исключая воскресенья) и четыре дня. Католический пост по традиции начался в Пепельную среду, которая в 2022-м выпала на 2 марта.У православных пост в общей сложности длится семь недель.Великий пост 2022: суть, обычаи и традиции >>Католический пост отличается от православного не только продолжительностью, но и традициями.Католическая церковь строгий пост соблюдать требует лишь в три дня – в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу. В остальные дни запрещается только есть мясо и мясные продукты.Православные в период поста отказываются от любой пищи животного происхождения и рыбы. Рыбу в пост в 2022-м можно есть только дважды – в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресение (17 апреля).Традиции и особенностиПо традиции в католических храмах в Великую субботу благословляют огонь и воду, и проводят Пасхальное богослужение. А после службы проводится крестный ход с молитвами и песнями.Особую свечу-факел (пасхал), огонь которой считается символом Божьего света, зажигают перед началом Навечерия Пасхи. После освящения пасхальной свечи следует пение гимна Exultet (Да возрадуется), чтение 12 пророчеств и освящение крещальной воды.Прихожане по традиции забирают огонь домой и зажигают от него пасхальные лампадки и свечи. Люди считают воск пасхальной свечи чудодейственным, защищающим от злых сил.Необычайными свойствами обладает и пасхальная вода – по обычаю ею окропляют дома, добавляют в воду и пищу, а также умывают лицо.В Страстную субботу вечером по традиции во всех католических храмах служат всенощную.В католических храмах есть традиция проводит в ночь на Пасху обряд крещения для взрослых – стать христианином в это время считается особенно почетным.В воскресенье с утра проводят в храмах праздничные богослужения, совершают крестный ход и звонят в колокола, оповещая о наступлении Светлого Воскресения Христова.Католические священники обряд венчания во время пасхальных праздников не проводят. Свадебные церемонии на Пасху по традиции проводят только в Англии.Обычаи западных христианГлавный символ католической Пасхи как и православной – крашенное куриное яйцо. Пасхальные яйца олицетворяют воскресение. Традиция дарить их на Пасху берет свое начало со времен императора Тиберия.По легенде, Мария Магдалина после воскресения Спасителя пошла к Тиберию сообщить о божественном чуде и подала ему яичко как символ возрождения. Неверующий правитель воскликнул, что это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным. Яйцо после его слов покраснело.Обычай красить яйца распространен повсюду. Западноевропейские католики по традиции красят яйца в однотонный красный цвет, а в Центральной Европе их расписывают с помощью разнообразной техники.На католическую Пасху молодежь и дети, по обычаю, обходят дома с песнями и поздравлениями.Игры с крашенками наиболее популярны среди пасхальных развлечений – яйца катают по наклонной плоскости, разбивают, кидают друг в друга и так далее.Крестные по традиции дарят крашенные яйца крестникам в обмен на пальмовые ветки.Все более популярным становится обычай дарить друг другу шоколадные яйца или сувениры в виде пасхальных яиц.На католическую Пасху по традиции дарят друг другу освященные в церкви пасхальные корзины, наполненные яйцами, конфетами и другими сладостями.Во многих европейских странах популярным персонажем католической Пасхи стал кролик, приносящий пасхальные яйца. Легенда повествует, что богиня весны Эстра превратила птицу в зайца, который нес яйца. Поэтому на католическую Пасху друг другу дарят крольчиху.В Бельгии есть обычай, отправлять малышей в сад, где они находят яйца из шоколада под пасхальной курицей.На католическую Пасху в Италии по традиции пекут "голубку", а в Англии – пасхальные булочки (hot cross buns), которые перед выпечкой сверху обязательно надрезают крестом.В Польше по традиции едят окрошку. Ее поливают уксусом, что символизирует Крестные страдания Христа.В Португалии по обычаю католический священник обходит дома прихожан, благословляя их. Они, в свою очередь, угощают батюшку шоколадными яйцами, печеньем, голубыми и розовыми драже и портвейном.Хозяйки по всей Европе по обычаю в плетеные корзиночки укладывают молодую травку, а сверху раскладывают разноцветные яйца, шоколадных зайчиков и игрушечных цыплят. Эти корзинки по традиции в течение всей Пасхальной недели стоят на столике у дверей.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20201225/prazdnovanie-katolicheskogo-rozhdestva-v-mire-vo-vremya-covid-19-250454603.html

https://sputnik-georgia.ru/20220415/pesakh-ili-evreyskaya-paskha-2022-chto-nelzya-delat-traditsii-prazdnika-265996412.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников