https://sputnik-georgia.ru/20220417/mezhdunarodnyy-festival-ot-paskhi-do-vozneseniya-proydet-v-raznykh-gorodakh-gruzii-265916480.html

Международный фестиваль "От Пасхи до Вознесения" пройдет в разных городах Грузии

Международный фестиваль "От Пасхи до Вознесения" пройдет в разных городах Грузии

Цель фестиваля – популяризация творчества грузинских исполнителей 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T12:32+0400

2022-04-17T12:32+0400

2022-04-17T12:32+0400

культура

грузия

новости

горийский женский камерный хор

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Шестнадцатый по счету Международный фестиваль "От Пасхи до Вознесения" пройдет со 2 мая по 4 июня в нескольких городах Грузии, говорится в сообщении организаторов.Откроется фестиваль в Кутаисском профессиональном государственном театре оперы и балета им. М. Баланчивадзе гала-концертом в честь кутаисского праздника "Гвирилоба 2022". На концерте выступят оркестр кутаисского оперного театра, скрипачка Лела Мчедлидзе, вокалистка Элеонора Гоголашвили и камерный хор при музыкальном училище им. Баланчивадзе.Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево>>На второй день, 10 мая, фестиваль переместится в Тбилисскую консерваторию им. Сараджишвили. В этот вечер состоится концерт в честь выдающегося грузинского дирижера, народного артиста Грузии Шалвы Мосидзе. На концерте выступят Патриарший хор собора Святой троицы, хоровая капелла Грузии, Горийский женский камерный хор и другие.20 мая фестиваль соберет гостей в Телавском государственном драматическом театре им. Важи Пшавела, где пройдет вечер камерной музыки. На концерте выступят струнное трио из Франции – Теона Харадзе (скрипка), Арчил Харадзе (альт) и Илья Душома Харадзе (виолончель), а также пианистка Саломе Модебадзе.Этот же концерт камерной музыки состоится и 22 мая, однако уже в Большом зале Тбилисской консерватории.Фестиваль побывает и в Батуми. 30 мая пройдет гала-концерт в Батумском драматическом театре им. Ильи Чавчавадзе, на котором выступят оркестр Батумского музыкального центра, а также скрипачка Лела Мчедлидзе.Завершится фестиваль "От Пасхи до Вознесения" праздничным концертом в Тбилисском театре оперы и балеты им. Закария Палиашвили, где будет исполнена опера Пьетро Масканьи "Сельская честь".Международный фестиваль голоса "МиаФония" пройдет в Аджарии>>Международный музыкальный фестиваль "От Пасхи до Вознесения" основан в 2006 году Международным благотворительным фондом Католикос-Патриарха всея Грузии совместно с фондом Акакия Рамишвили "Традиция и инновация". Художественным руководителем фестиваля является проживающая в Италии известная грузинская оперная певица Иано Тамар Алибегашвили, художественный советник же мероприятия – пианист Александр Корсантия из США.Проект является неотъемлемой частью культурной жизни Грузии. Цель фестиваля – популяризация творчества грузинских исполнителей и повышение интереса молодежи к классической, оперной и церковной музыке.

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культура, грузия, новости, горийский женский камерный хор