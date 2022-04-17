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Страстная неделя 2022: что нельзя делать перед Пасхой

Страстная неделя 2022: что нельзя делать перед Пасхой

Страстная неделя Великого поста, посвященная последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Спасителя в 2022-м начинается 18 апреля – это последняя... 17.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-17T18:16+0400

2022-04-17T18:16+0400

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Что нельзя делать во время Страстной неделе перед Пасхой, читайте в материале Sputnik Грузия.Страстная неделяКаждый день Страстной недели Великого поста перед Пасхой особенный – с событиями последних дней земной жизни Спасителя, которые называют также Великими, тесно переплетаются ветхозаветные истории.Завершается Страстная неделя в Великую субботу – в 2022-м она выпадает на 23 апреля.В православных храмах на Страстной неделе проводят особые службы - они считаются самыми торжественными и величественными за весь церковный год.Дни святых на Страстной неделе не празднуют, не поминают также умерших. Все обряды последней недели Великого поста перед Пасхой посвящены подготовке к Светлому Воскресению Христову.Вспоминают в Великий понедельник ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного в рабство родными братьями, а также о том, как Спаситель проклял бесплодную смоковницу.Что можно и нельзя есть в Великий пост 2022? Календарь питания >>Чин мироварения начинается также в Страстной понедельник – три дня варят миро из смеси душистых трав, благовонных смол и растительных масел под беспрерывным чтением молитв.В последний вторник перед Пасхой в церквях вспоминают проповеди Иисуса, в том числе и в Иерусалимском храме, о притчах, рассказанных ученикам, о талантах и десяти девах, а также о Страшном суде и воскресении мертвых.О предательстве Иуды, продавшего Учителя за 30 сребреников, а также грешницу, омывшую Спасителю ноги и помазавшую их миром, вспоминают в Страстную среду. В этот день паства исповедуется.В Страстной четверг посвящен Тайной Вечере Иисуса с учениками и установлению Спасителем Святого Причащения. В четверг прихожане причащаются.В Великий или Чистый четверг православные убираются и стирают – готовят дом к Пасхе. В некоторых странах в последний четверг перед Пасхой красят яйца и пекут куличи. В других странах, например, в Грузии, яйца красят в Страстную пятницу до захода солнца.Самый скорбный день Страстной недели – пятница. В этот день вспоминают о страданиях Спасителя на кресте. В храмах из алтаря выносят плащаницу – изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие преклоняются перед ней.На торжественном богослужении в Страстную субботу говорят о погребении Иисуса и его пребывании во гробе. Священники меняют свои темные облачения на светлые праздничные и освящают принесенные прихожанами куличи, крашеные яйца и пасхи.Благодатный огонь сходит в Страстную субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова, а вечером начинается самая главная служба и верующие встречают Пасху.Что нельзя делатьВ Страстную неделю Великого поста перед Пасхой нужно посещать церковные службы и молиться. Верующие раскаиваются в вольных или невольных прегрешениях, причащаются и очищаются от всего греховного, ибо именно в эти дни Иисус терпел жестокие муки ради людей.В Страстную неделю, как и в другие дни Великого поста, нельзя венчаться, праздновать свадьбу и другие торжества. Также нельзя принимать участие во всевозможных торжествах, увеселительных мероприятиях, напиваться и курить.В Страстную неделю перед Пасхой нельзя ругаться, завидовать, сориться и скандалить, а нужно делать как можно больше добрых дел.В Страстную неделю продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.Особенности католической Пасхи 2022: традиции и обычаи >>По церковному уставу в понедельник, вторник, среду и четверг Страстной недели положено сухоядение. В эти дни можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи и мед. Пить чай и компот в эти дни нельзя.Пост в последнюю неделю перед Пасхой самый строгий – некоторые верующие в эти дни питаются только хлебом и водой. В Страстную пятницу по церковным канонам нельзя есть до вечерней службы.Страстная суббота – единственная суббота в году, когда можно соблюдать строгий пост. Это последний день перед Христовым Воскресением, когда Сам Господь был во Гробе.От поста освобождаются тяжело больные, кормящие матери, беременные женщины, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, военные, путешественники, а также дети до семи лет.Светлое Воскресение Христово в 2022 году православные празднуют 24 апреля.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников