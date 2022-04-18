https://sputnik-georgia.ru/20220418/chto-nelzya-delat-v-strastnoy-ponedelnik-2022-primety-i-traditsii-266047248.html

Что нельзя делать в Страстной понедельник 2022: приметы и традиции

Что нельзя делать в Страстной понедельник 2022: приметы и традиции

Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м выпадает на 18 апреля 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T01:49+0400

2022-04-18T01:49+0400

2022-04-18T01:49+0400

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Все дни Страстной недели посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Спасителя.Что нельзя делать в Великий или Страстной понедельник, а также о приметах и традициях первого дня последней недели перед Пасхой, читайте в материале Sputnik Грузия.Великий или Страстной понедельникГлавной темой церковной службы Страстного понедельника являются два евангельских повествования. В Великий понедельник вспоминают целомудренного Иосифа – прообраз страдающего Христа, проданного родными братьями за 20 сребреников в рабство в Египет. По Божественному промыслу, Спаситель, воскреснув приемлет власть над всем миром, как и Иосиф, освобожденный из темницы, господствует над Египтом.В Великий понедельник вспоминают и притчу о том, как Иисус проклял бесплодное дерево смоковницы, которое засохло сразу же на глазах у Его спутников. Это событие – символ духовной смерти человека, живущего без веры, молитвы и добрых дел. Спаситель на примере смоковницы показал, что в его власти являть и свое правосудие.В Страстной понедельник и в последующие два дня, вспоминают также последние беседы Спасителя со своими учениками и теми, кто приходил Его послушать.В Великий понедельник начинается Чин мироварения – миро варят три дня под постоянное чтение молитв из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав.Что нельзя делать?В Страстной понедельник продолжается пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты - по церковному уставу в этот день положено сухоядение, то есть можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты. А вот чай, кисель и компот пить нельзя.В последний понедельник Великого поста перед Пасхой нельзя венчается и праздновать свадьбу. Нельзя принимать участие в увеселительных мероприятиях и торжествах, распивать спиртные напитки и курить. В Страстной понедельник нельзя ругаться, ссориться, завидовать и скандалить.В Страстной понедельник также нельзя ходить на кладбище и поминать умерших.В Великий понедельник нужно посещать храмы, молиться, каяться и соблюдать пост, а также делать добрые дела.Традиции и приметыВ Страстной понедельник, по традиции, белили дома и печи, чистили скотину, одним словом готовились к Пасхе. В некоторых районах России эта традиция сохранилась по сей день.Многие делают в доме генеральную уборку, в том числе и мелкий ремонт.В Великий понедельник по приметам все помыслы должны быть чисты – нельзя ругаться, сквернословить и завидовать, чтобы не навлечь несчастье на свой дом.По традиции, знахарки в Страстной понедельник собирают золу, с помощью которой проводят разные магические воздействия, а также лечат алкоголизм, сглаз и так далее.В старину, по традиции, в этот день девушки гадали, выглядывая в окно. Увидеть мужчину - хорошая приметой, она сулила благополучие на протяжении трех следующих месяцев, а вот старушка, появившаяся в окне, предвещала три месяца неудач.Увидеть кошку – хорошая примета, предсказывающая прибыль и богатство, а собака предсказывала тоску и грусть. Приятные новости и знакомства предвещала птица, подлетевшая к окну. По приметам, хромой или косой человек указывал на смерть родного человека.Солнечное, безоблачное небо с утра – хорошая примета, предсказывающая, что все браки в этом году будут счастливыми.По традиции, чтобы сохранить молодость и достаток в доме на заре умывались с золотой или серебряной посуды.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220417/strastnaya-nedelya-2022-chto-nelzya-delat-pered-paskhoy-266042263.html

https://sputnik-georgia.ru/20220305/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-velikiy-post-2022-kalendar-pitaniya-264983438.html

https://sputnik-georgia.ru/20220418/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-aprelya-2022-266046954.html

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