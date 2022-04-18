https://sputnik-georgia.ru/20220418/kakoy-urozhay-sobrala-gruziya-v-2021-godu--novaya-statistika-266047780.html

Какой урожай собрала Грузия в 2021 году – новая статистика

Какой урожай собрала Грузия в 2021 году – новая статистика

Производство пшеницы в 2021 году составило 136,1 тысячи тонн, на 32,9% больше, чем в 2020 году 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T09:01+0400

2022-04-18T09:01+0400

2022-04-18T09:01+0400

грузия

новости

экономика

сельское хозяйство грузии

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/19/258596856_0:66:1921:1146_1920x0_80_0_0_4c6c942fa9ff5b25947a0523cd31e359.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. В 2021 году в Грузии увеличилось производство зерновых культур, а овощей сократилось, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Развитие сельского хозяйства и импортозамещение – является приоритетом правительства Грузии. Это одно из главных направлений политики Грузии. Обработка земель и выращивание сельхозпродукции не прерываются даже в условиях пандемии COVID-19.Производство пшеницы в 2021 году составило 136,1 тысячи тонн, что на 32,9% больше, чем в 2020 году. За отчетный период увеличилось и производство ячменя на 28,4% и составило 58,3 тысячи тонн. Так, в 2021 году производство кукурузы снизилось на 8,6% (до 233 тысяч тон).Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения >>Что касается овощей и фруктов, то в прошлом году увеличилось лишь производство картофеля на 12,7% (235,1 тысячи тонн). Производство других овощей снизилось на 15,4% (149 тысяч тонн).УрожайностьПо данным "Сакстата", в 2021 году увеличилась урожайность пшеницы, ячменя и картофеля, и при этом снизилась урожайность кукурузы и овощей.Cады ГрузииПоказатель производства семечковых фруктов (яблок, груш, айвы и других) в 2021 году сократился на 16,2% по сравнению с 2020 годом и составил 85,6 тысячи тонн.За отчетный период на 5,4% снизилось и производство косточковых фруктов (слив, абрикосов, персиков и других) и составило 57,4 тысячи тонн.Производство орехов в 2021 году составило 53,8 тысячи тонн (рост на 31,9%), субтропических фруктов – 23 тысячи тонн (рост 3,1%), цитрусов – 61,5 тысячи тонн (рост 8,3%).Экспортеров в Грузии призвали искать новые рынки сбыта >>Кроме того, в прошлом году было произведено 269,2 тысячи тонн винограда, что на 15,1% меньше, чем в 2020 году.Государство не оставляет без внимания развитие садов в Грузии. Для стимулирования сельскохозяйственного производства с марта 2015 года в стране начала действовать программа "Посади будущее". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"