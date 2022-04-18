https://sputnik-georgia.ru/20220418/oprosnik-es-gruzii-dolzhna-otvetit-na-vse-voprosy-do-serediny-maya-266069635.html

Опросник ЕС: Грузия должна ответить на все вопросы до середины мая

Опросник ЕС: Грузия должна ответить на все вопросы до середины мая

В опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с тем, сколько ранее получали другие партнеры ЕС, заявил спикер парламента 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T19:14+0400

2022-04-18T19:14+0400

2022-04-18T19:34+0400

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузия должна заполнить опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз до середины мая, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Грузия получила опросник 11 апреля. На заполнение опросника у Грузии один месяц. А окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.По словам главы грузинского законодательного органа, в ходе заседания совета под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, вопросы были распределены между разными соответствующими ведомствами."Кроме того, мы ждем второй части опросника и здесь, соответственно, сроки будут разные", – отметил Папуашвили.По его словам, процесс заполнения опросника координирует кабинет председателя парламента. Что касается документа, который был обнародован на прошлой неделе, то как отметил Папуашвили, в нем описание фактического положения законодательной и институциональной рамки, и нет вопросов из категории оценки.Глава парламента Грузии: оппозиция зря суетится по поводу опросника ЕС >>"Неправильного ответа не может быть, так как он основан на фактических законодательных и институциональных данных", – подчеркнул он.В опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с тем, сколько ранее получали другие партнеры ЕС. Ранее желающим вступить в ЕС приходилось отвечать на 2-5 тысяч вопросов.Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.Грузия получила опросник по членству в ЕС >>В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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грузия, политика, новости, евросоюз, грузия - ес, шалва папуашвили