https://sputnik-georgia.ru/20220419/gruziya-prodolzhit-rol-mediatora-dlya-obespecheniya-stabilnosti-v-regione--premer-266101105.html

Грузия и впредь будет медиатором для обеспечения стабильности в регионе – премьер

Грузия и впредь будет медиатором для обеспечения стабильности в регионе – премьер

Зурабишвили пригласила Гафарову на Международную конференцию женщин-лидеров по вопросам мира и безопасности 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T21:29+0400

2022-04-19T21:29+0400

2022-04-19T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузия готова продолжать свою активную роль в качестве медиатора для обеспечения мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой.Глава азербайджанского законодательного органа прибыла в Грузию с официальным визитом во вторник. В рамках визита Гафарова уже встретилась с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. После чего состоялась встреча с премьером.Гарибашвили поприветствовал возобновление заседаний межправительственной экономической комиссии двух стран. Первое заседание после 10-летней паузы состоялось в Баку именно во время визита Гарибашвили."По оценке премьера, возобновление заседаний является ключевым фактором для сохранения и развития региональных проектов и форматов, что, в свою очередь, повысит привлекательность региона", – говорится в сообщении.Особо были отмечены транспортные и энергетические проекты, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южно-Кавказский газопровод, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP).Грузия и Азербайджан договорились содействовать миру и стабильности в регионе >>В ходе встречи была отмечена необходимость дальнейшего развития существующих проектов для повышения конкурентоспособности региона и обеспечения связи с Западом.На встрече внимание было заострено на культурных и образовательных связях между двумя странами.Важность дальнейшего углубления двусторонних политических, экономических и культурных отношений между странами обсудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова в ходе встречи во Дворце Орбелиани.Зурабишвили пригласила Гафарову на Международную конференцию женщин-лидеров по вопросам мира и безопасности. Президент выразила готовность принять участие в мероприятии."Стороны обсудили текущие события на Украине, ситуацию в регионе, вопросы безопасности Черного моря и важность мира в регионе. Как заявила президент Грузии, для реального развития нашего региона и полного использования его культурного, экономического или транзитного потенциала необходимо установить мир и стабильность в регионе", – говорится в сообщении администрации президента.В этом году Грузия и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. В этом контексте была подчеркнута важность поднятия уровня стратегического партнерства двух стран на более высокий уровень, что, несомненно, будет способствовать частым визитам в Грузию и Азербайджан на высшем и высоком уровне.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Грузия и Азербайджан намерены усилить свой транзитный потенциал >>Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения