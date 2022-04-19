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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T07:01+0400

2022-04-19T07:01+0400

2022-04-19T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,62% и составила 87,15 доллара с доходностью 6,44%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,06%, торги закрылись с доходностью 5,49% по цене 100,61 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,25 пункта с доходностью 8,3%, за неделю цена понизилась на 0,11%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,01% до 86,04 пункта, доходность составила 6,81%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 0,82% и составила 12,3 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 232 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,96-12,5 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 4,34% и составила 6,17 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 558 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,07-6,65 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 6,27% до 12,2 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 118 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,5-12,26 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации