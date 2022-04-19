https://sputnik-georgia.ru/20220419/ubiystvo-pri-zaderzhanii-v-tskhneti--sledstvennaya-sluzhba-otchitalas-o-khode-sledstviya-266099247.html

Убийство при задержании в Цхнети – следственная служба отчиталась о ходе следствия

Убийство при задержании в Цхнети – следственная служба отчиталась о ходе следствия

В ходе расследования были допрошены сотрудники полиции, очевидцы происшествия и проживающие поблизости граждане, заявил глава Службы 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T19:49+0400

2022-04-19T19:49+0400

2022-04-19T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. О расследовании обстоятельств убийства по неосторожности молодого мужчины полицейским в пригороде Тбилиси Цхнети рассказал глава Специальной следственной службы Грузии Кока Кацитадзе на брифинге.Согласно полученным по делу доказательствам, в том числе сведениям очевидцев, установлено, что вечером 18 апреля 2022 года глава и детектив четвертого управления полиции Старого Тбилиси патрулировали территорию Цхнети, во время чего на телефон начальника поступила информация о возможном факте приобретения-хранения наркотических средств близ улицы Ладо Гудиашвили.По словам Кацитадзе, как только экипаж прибыл на место, полицейских встретило припаркованное такси, возле которого молодой человек искал что-то на земле. Как только неизвестный предмет был поднят, к мужчине быстро подошел детектив полиции с огнестрельным оружием в руках и сообщил, что он задержан.Прыжком обвиняемого со второго этажа здания полиции в Грузии заинтересовалась спецслужба >>"Молодой человек проглотил поднятый с земли предмет и собирался убежать, в ответ на это сотрудник полиции попытался его задержать, во время чего оружие случайно выстрелило, что привело к смерти молодого мужчины", – заявил Кацитадзе.По данным ведомства, Специальной следственной службой проведены неотложные следственные и процессуальные действия по делу. В частности, осмотрено место происшествия, с которого изъяты необходимые для экспертизы образцы.Были допрошены сотрудники полиции, очевидцы происшествия и проживающие поблизости граждане, изъято орудие преступления, после чего был задержан детектив.Полицейский в Тбилиси задержан за убийство по неосторожности >>В целях обеспечения эффективного расследования Служба продолжает проводить все необходимые следственные и процессуальные действия в усиленном режиме. Для ответа на интересующие следствие вопросы назначена судебно-медицинская, химическая, баллистическая, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы.Ведется расследование по двум статьям УК Грузии – "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебных полномочий". Задержанному грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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