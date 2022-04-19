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Убийство при задержании в Цхнети – следственная служба отчиталась о ходе следствия
Убийство при задержании в Цхнети – следственная служба отчиталась о ходе следствия
В ходе расследования были допрошены сотрудники полиции, очевидцы происшествия и проживающие поблизости граждане, заявил глава Службы 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T19:49+0400
2022-04-19T19:49+0400
2022-04-19T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. О расследовании обстоятельств убийства по неосторожности молодого мужчины полицейским в пригороде Тбилиси Цхнети рассказал глава Специальной следственной службы Грузии Кока Кацитадзе на брифинге.Согласно полученным по делу доказательствам, в том числе сведениям очевидцев, установлено, что вечером 18 апреля 2022 года глава и детектив четвертого управления полиции Старого Тбилиси патрулировали территорию Цхнети, во время чего на телефон начальника поступила информация о возможном факте приобретения-хранения наркотических средств близ улицы Ладо Гудиашвили.По словам Кацитадзе, как только экипаж прибыл на место, полицейских встретило припаркованное такси, возле которого молодой человек искал что-то на земле. Как только неизвестный предмет был поднят, к мужчине быстро подошел детектив полиции с огнестрельным оружием в руках и сообщил, что он задержан.Прыжком обвиняемого со второго этажа здания полиции в Грузии заинтересовалась спецслужба >>"Молодой человек проглотил поднятый с земли предмет и собирался убежать, в ответ на это сотрудник полиции попытался его задержать, во время чего оружие случайно выстрелило, что привело к смерти молодого мужчины", – заявил Кацитадзе.По данным ведомства, Специальной следственной службой проведены неотложные следственные и процессуальные действия по делу. В частности, осмотрено место происшествия, с которого изъяты необходимые для экспертизы образцы.Были допрошены сотрудники полиции, очевидцы происшествия и проживающие поблизости граждане, изъято орудие преступления, после чего был задержан детектив.Полицейский в Тбилиси задержан за убийство по неосторожности >>В целях обеспечения эффективного расследования Служба продолжает проводить все необходимые следственные и процессуальные действия в усиленном режиме. Для ответа на интересующие следствие вопросы назначена судебно-медицинская, химическая, баллистическая, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы.Ведется расследование по двум статьям УК Грузии – "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебных полномочий". Задержанному грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
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Убийство при задержании в Цхнети – следственная служба отчиталась о ходе следствия
В ходе расследования были допрошены сотрудники полиции, очевидцы происшествия и проживающие поблизости граждане, заявил глава Службы
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. О расследовании обстоятельств убийства по неосторожности молодого мужчины полицейским в пригороде Тбилиси Цхнети рассказал глава Специальной следственной службы Грузии Кока Кацитадзе на брифинге.
"Вчера по факту убийства по неосторожности молодого мужчины сотрудниками Специальной следственной службы был задержан старший детектив четвертого управления полиции Старого Тбилиси МВД Грузии", – заявил Кацитадзе.
Согласно полученным по делу доказательствам, в том числе сведениям очевидцев, установлено, что вечером 18 апреля 2022 года глава и детектив четвертого управления полиции Старого Тбилиси патрулировали территорию Цхнети, во время чего на телефон начальника поступила информация о возможном факте приобретения-хранения наркотических средств близ улицы Ладо Гудиашвили.
По словам Кацитадзе, как только экипаж прибыл на место, полицейских встретило припаркованное такси, возле которого молодой человек искал что-то на земле. Как только неизвестный предмет был поднят, к мужчине быстро подошел детектив полиции с огнестрельным оружием в руках и сообщил, что он задержан.
"Молодой человек проглотил поднятый с земли предмет и собирался убежать, в ответ на это сотрудник полиции попытался его задержать, во время чего оружие случайно выстрелило, что привело к смерти молодого мужчины", – заявил Кацитадзе.
По данным ведомства, Специальной следственной службой проведены неотложные следственные и процессуальные действия по делу. В частности, осмотрено место происшествия, с которого изъяты необходимые для экспертизы образцы.
Были допрошены сотрудники полиции, очевидцы происшествия и проживающие поблизости граждане, изъято орудие преступления, после чего был задержан детектив.
В целях обеспечения эффективного расследования Служба продолжает проводить все необходимые следственные и процессуальные действия в усиленном режиме. Для ответа на интересующие следствие вопросы назначена судебно-медицинская, химическая, баллистическая, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы.
Ведется расследование по двум статьям УК Грузии – "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебных полномочий". Задержанному грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.