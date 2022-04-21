https://sputnik-georgia.ru/20220421/v-gruzii-ne-doveryayut-oprosu-amerikanskoy-organizatsii-266163332.html
В Грузии не доверяют опросу американской организации
В Грузии не доверяют опросу американской организации
К исследованиям организации нет положительного отношение ни у властей, ни у общества, считает вице-спикер парламента 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T21:57+0400
2022-04-21T21:57+0400
2022-04-21T22:17+0400
грузия
новости
политика
опрос
ndi
георгий вольский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511691_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d83fd1c48fbd0ce8429eddfb3d6932d7.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, ни разу перед выборами не смогла сделать правильный прогноз, заявил первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский.Отвечая на вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 22% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а 7% – ЕНД, только вот 64% респондентов ответили, что ни придерживаются взглядов ни одной из политических партий."Мы также знаем, что рейтинг "Национального движения" очень низкий, тем более что в последнее время им довольно сложно, но я не думаю, что эта оценка, этот процент отображает общественное настроение и в целом этот опрос достаточно дискредитирован в Грузии", – сказал Вольский.Как население Грузии относится к решению правительства по санкциям: данные опроса >>Вице-спикер прокомментировал низкий рейтинг законодательного органа Грузии в исследовании американской компании. Он объяснил низкие показатели тем, что общество не знакомо в полной мере с деятельностью парламента, какие законопроекты рассматриваются и какие вопросы стоят на повестке дня.Вольский так же выразил недоверие в отношение данных о внешнеполитическом курсе страны – согласно опросу 80% населения Грузии им недовольны. По его словам, Грузия стоит на пути европейской и евроатлантической интеграции, имеет возможность свободной торговли с странами ЕС и ценится международными партнерами – именно этот внешнеполитический курс поддерживает большинство населения страны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511691_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_50c87ee335440434c6fea0ce346637a3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, опрос, ndi, георгий вольский
В Грузии не доверяют опросу американской организации
21:57 21.04.2022 (обновлено: 22:17 21.04.2022)
К исследованиям организации нет положительного отношение ни у властей, ни у общества, считает вице-спикер парламента
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, ни разу перед выборами не смогла сделать правильный прогноз, заявил первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский.
"У меня нет положительного отношения к исследованиям этой организации, его нет ни у нас, ни у общества, потому что его цифры никогда не были даже близки к той реальности, которая наступила после выборов. Конечно, у нас есть основания не доверять", – заявил Вольский журналистам.
Отвечая на вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 22% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а 7% – ЕНД, только вот 64% респондентов ответили, что ни придерживаются взглядов ни одной из политических партий.
"Мы также знаем, что рейтинг "Национального движения" очень низкий, тем более что в последнее время им довольно сложно, но я не думаю, что эта оценка, этот процент отображает общественное настроение и в целом этот опрос достаточно дискредитирован в Грузии", – сказал Вольский.
Вице-спикер прокомментировал низкий рейтинг законодательного органа Грузии в исследовании американской компании. Он объяснил низкие показатели тем, что общество не знакомо в полной мере с деятельностью парламента, какие законопроекты рассматриваются и какие вопросы стоят на повестке дня.
Вольский так же выразил недоверие в отношение данных о внешнеполитическом курсе страны – согласно опросу 80% населения Грузии им недовольны. По его словам, Грузия стоит на пути европейской и евроатлантической интеграции, имеет возможность свободной торговли с странами ЕС и ценится международными партнерами – именно этот внешнеполитический курс поддерживает большинство населения страны.