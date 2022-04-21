https://sputnik-georgia.ru/20220421/v-gruzii-ne-doveryayut-oprosu-amerikanskoy-organizatsii-266163332.html

В Грузии не доверяют опросу американской организации

В Грузии не доверяют опросу американской организации

К исследованиям организации нет положительного отношение ни у властей, ни у общества, считает вице-спикер парламента 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Американская неправительственная организация, которая регулярно проводит исследования общественного мнения в Грузии, ни разу перед выборами не смогла сделать правильный прогноз, заявил первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский.Отвечая на вопрос "Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?", 22% опрошенных назвали правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а 7% – ЕНД, только вот 64% респондентов ответили, что ни придерживаются взглядов ни одной из политических партий."Мы также знаем, что рейтинг "Национального движения" очень низкий, тем более что в последнее время им довольно сложно, но я не думаю, что эта оценка, этот процент отображает общественное настроение и в целом этот опрос достаточно дискредитирован в Грузии", – сказал Вольский.Как население Грузии относится к решению правительства по санкциям: данные опроса >>Вице-спикер прокомментировал низкий рейтинг законодательного органа Грузии в исследовании американской компании. Он объяснил низкие показатели тем, что общество не знакомо в полной мере с деятельностью парламента, какие законопроекты рассматриваются и какие вопросы стоят на повестке дня.Вольский так же выразил недоверие в отношение данных о внешнеполитическом курсе страны – согласно опросу 80% населения Грузии им недовольны. По его словам, Грузия стоит на пути европейской и евроатлантической интеграции, имеет возможность свободной торговли с странами ЕС и ценится международными партнерами – именно этот внешнеполитический курс поддерживает большинство населения страны.

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грузия, новости, политика, опрос, ndi, георгий вольский