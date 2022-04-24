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Испанский футбольный клуб открывает в Тбилиси филиал своей академии
Испанский футбольный клуб открывает в Тбилиси филиал своей академии
Академия рассчитана на 200 игроков в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут улучшать свои футбольные навыки 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T13:43+0400
2022-04-24T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Футбольная академия испанского клуба "Бетис" (Real Betis Balompiе) запускает новый международный спортивный проект в Тбилиси."Клуб планирует открыть в столице Грузии футбольную академию. Новый спортивный проект будет способствовать развитию футбола в Грузии, а молодые игроки смогут узнать об испанском футбольном опыте, спортивных и социальных ценностях "Бетиса", – говорится в сообщении клуба.Академия рассчитана на 200 игроков в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут улучшать свои футбольные навыки. В дополнение к самой академии будут организованы поездки в Севилью, чтобы игроки могли узнать об опыте испанской академии на месте.Новый футбольный центр разместится на территории Buckswood International School в Тбилиси.Футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор с испанской "Валенсией" >>"Академия Бетис" в Тбилиси присоединилась к длинному списку международных академий, которые клуб открыл в разных странах мира – в Мексике, Ираке, Зимбабве, Алжире и США.
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Испанский футбольный клуб открывает в Тбилиси филиал своей академии
13:43 24.04.2022 (обновлено: 14:34 24.04.2022)
Академия рассчитана на 200 игроков в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут улучшать свои футбольные навыки
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Футбольная академия испанского клуба "Бетис" (Real Betis Balompiе) запускает новый международный спортивный проект в Тбилиси.
"Клуб планирует открыть в столице Грузии футбольную академию. Новый спортивный проект будет способствовать развитию футбола в Грузии, а молодые игроки смогут узнать об испанском футбольном опыте, спортивных и социальных ценностях "Бетиса", – говорится в сообщении
клуба.
Академия рассчитана на 200 игроков в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут улучшать свои футбольные навыки. В дополнение к самой академии будут организованы поездки в Севилью, чтобы игроки могли узнать об опыте испанской академии на месте.
Новый футбольный центр разместится на территории Buckswood International School в Тбилиси.
"Академия Бетис" в Тбилиси присоединилась к длинному списку международных академий, которые клуб открыл в разных странах мира – в Мексике, Ираке, Зимбабве, Алжире и США.