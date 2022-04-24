https://sputnik-georgia.ru/20220424/ispanskiy-futbolnyy-klub-otkryvaet-v-tbilisi-filial-svoey-akademii-266204454.html

Испанский футбольный клуб открывает в Тбилиси филиал своей академии

Испанский футбольный клуб открывает в Тбилиси филиал своей академии

Академия рассчитана на 200 игроков в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут улучшать свои футбольные навыки 24.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Футбольная академия испанского клуба "Бетис" (Real Betis Balompiе) запускает новый международный спортивный проект в Тбилиси."Клуб планирует открыть в столице Грузии футбольную академию. Новый спортивный проект будет способствовать развитию футбола в Грузии, а молодые игроки смогут узнать об испанском футбольном опыте, спортивных и социальных ценностях "Бетиса", – говорится в сообщении клуба.Академия рассчитана на 200 игроков в возрасте от 5 до 18 лет, которые будут улучшать свои футбольные навыки. В дополнение к самой академии будут организованы поездки в Севилью, чтобы игроки могли узнать об опыте испанской академии на месте.Новый футбольный центр разместится на территории Buckswood International School в Тбилиси.Футбольный клуб "Сабуртало" подписал договор с испанской "Валенсией" >>"Академия Бетис" в Тбилиси присоединилась к длинному списку международных академий, которые клуб открыл в разных странах мира – в Мексике, Ираке, Зимбабве, Алжире и США.

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