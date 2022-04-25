https://sputnik-georgia.ru/20220425/azerbaydzhan-ratifitsiroval-memorandum-po-ucheniyam-kavkazskiy-orel-266211796.html

Азербайджан ратифицировал меморандум по учениям "Кавказский орел"

Азербайджан ратифицировал меморандум по учениям "Кавказский орел"

Меморандум будет действовать год и автоматически продлевается еще на один год, если участники соглашения не откажутся от него официально 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T08:24+0400

2022-04-25T08:24+0400

2022-04-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Закон, утверждающий Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии об учениях сил спецназа Qafqaz Qartalı ("Кавказский орел"), подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу, 23 апреля 2022 года.Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии по подготовке сил специального назначения "Кавказский орел" был подписан 10 октября 2019 года в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.Милли Меджлис АР 12 апреля поставил на голосование и принял закон об утверждении меморандума.Меморандум будет действовать год и автоматически продлевается еще на один год, если какая-либо из сторон за 30 дней до истечения срока не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме о своем намерении расторгнуть его. Он аннулируется через 30 дней с даты получения уведомления.Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год >>Оборудование и снабжение, ввозимые в страну, проводящую учения сил специального назначения "Кавказский орел", освобождены от таможенных пошлин и налогов.Учения "Кавказский орел" проводятся с 2009 года, в соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны трех стран. В 2021 году они прошли в Анкаре.

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