https://sputnik-georgia.ru/20220425/den-pominoveniya-usopshikh-otmechayut-v-gruzii-266200840.html

День поминовения усопших отмечают в Грузии

День поминовения усопших отмечают в Грузии

Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T09:01+0400

2022-04-25T09:01+0400

2022-04-25T09:01+0400

грузия

общество

новости

пасха 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23998/55/239985525_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ee7503fbc25b43df885113619473feac.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших.В этот день по традиции большинство жителей страны идут на кладбище, где справляют поминки. Понедельник после Пасхи – официальный выходной день в Грузии.Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник.Повезет ли с погодой на Пасху жителям Грузии? >>В частности, бесплатные автобусы будут ходить с 08:00 до 20:00 по местному времени. Они будут отвозить пассажиров до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" от станции метро "Дидубе".До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, пасха 2022