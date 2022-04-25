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День поминовения усопших отмечают в Грузии
День поминовения усопших отмечают в Грузии
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T09:01+0400
2022-04-25T09:01+0400
2022-04-25T09:01+0400
грузия
общество
новости
пасха 2022
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ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших.В этот день по традиции большинство жителей страны идут на кладбище, где справляют поминки. Понедельник после Пасхи – официальный выходной день в Грузии.Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник.Повезет ли с погодой на Пасху жителям Грузии? >>В частности, бесплатные автобусы будут ходить с 08:00 до 20:00 по местному времени. Они будут отвозить пассажиров до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" от станции метро "Дидубе".До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.
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Sputnik Грузия
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грузия, общество, новости, пасха 2022
День поминовения усопших отмечают в Грузии
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник
ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших.
В этот день по традиции большинство жителей страны идут на кладбище, где справляют поминки. Понедельник после Пасхи – официальный выходной день в Грузии.
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник.
В частности, бесплатные автобусы будут ходить с 08:00 до 20:00 по местному времени. Они будут отвозить пассажиров до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" от станции метро "Дидубе".
До "Кукия" можно будет добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До "Сабурталинского кладбища" – от станции метро "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".
Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.