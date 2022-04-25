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Президент Грузии поздравила Макрона с победой на выборах

Президент Грузии поздравила Макрона с победой на выборах

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T07:42+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Как сообщает местный МВД, по итогам подсчета 90% Макрон набирает 56,54%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – 43,46%.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" – 23,15%.Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборах во Франции >>Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.

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грузия, политика, новости, франция, эммануэль макрон