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Грузинский парламентарий прокомментировал заявление Арестовича
Грузинский парламентарий прокомментировал заявление Арестовича
Элисашвили более месяца провел на Украине, куда отправился добровольцем и недавно вернулся на родину 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T17:49+0400
2022-04-26T17:49+0400
2022-04-26T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Лидер партии "Граждане", депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили считает заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о нерешимости грузинского и молдавского руководства, а также желании перенести центр тяжести с территории Украины логичным, однако поставил под вопрос его справедливость.Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, "это не люди войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война – это ужас, с которым они не хотят столкнуться. Сделать это смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подчеркнул Арестович.При этом, по словам депутата, что касается грузинской власти, иногда осторожность – это трусость, отметил он. Элисашвили также подчеркнул, что не может осуждать власти Украины, так как они находятся в состоянии войны.Сам Элисашвили более месяца провел на Украине, куда отправился добровольцем и недавно вернулся на родину.Ранее об открытии второго фронта на территории Грузии заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине.В свою очередь, премьер Гарибашвили не раз подчеркивал, что власти Грузии не допустят открытия второго фронта на территории страны.
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грузия, политика, новости, украина, алеко элисашвили
Грузинский парламентарий прокомментировал заявление Арестовича
17:49 26.04.2022 (обновлено: 18:02 26.04.2022)
Элисашвили более месяца провел на Украине, куда отправился добровольцем и недавно вернулся на родину
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Лидер партии "Граждане", депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили считает заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о нерешимости грузинского и молдавского руководства, а также желании перенести центр тяжести с территории Украины логичным, однако поставил под вопрос его справедливость.
Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, "это не люди войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война – это ужас, с которым они не хотят столкнуться. Сделать это смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подчеркнул Арестович.
"Одно – это какие логичные пожелания есть у украинских властей, а другое – какие желания есть у нас. Что они хотят этого, это понятно, потому что они не в обычной ситуации. Но понятно, что мы не хотим ввязываться в войну и противостояние с Россией. Однако есть грань между миром и трусостью, которую мы не должны потерять", – сказал Элисашвили.
При этом, по словам депутата, что касается грузинской власти, иногда осторожность – это трусость, отметил он. Элисашвили также подчеркнул, что не может осуждать власти Украины, так как они находятся в состоянии войны.
Сам Элисашвили более месяца провел на Украине, куда отправился добровольцем и недавно вернулся на родину.
Ранее об открытии второго фронта на территории Грузии заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине.
В свою очередь, премьер Гарибашвили не раз подчеркивал, что власти Грузии не допустят открытия второго фронта на территории страны.