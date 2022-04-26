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"Нацдвижение" опровергло информацию о назначении Маргвелашвили председателем партии

"Нацдвижение" опровергло информацию о назначении Маргвелашвили председателем партии

Комментируя новость о том, что Маргвелашвили может стать председателем ЕНД, Мелия прибегнул к иронии 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T14:19+0400

2022-04-26T14:19+0400

2022-04-26T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Действующий председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия опровергает распространенную телекомпанией "Рустави-2" информацию о том, что он якобы уходит со своего поста и из партии, после чего партию возглавит четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.Информацию о назначении Маргвелашвили распространила телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, Маргвелашвили получил предложение лично от Михаила Саакашвили и партия ЕНД уже приняла решение по этому вопросу. Сам политик и представители "Нацдвижения" пока не комментировали данные сообщения.Комментируя новость о том, что Маргвелашвили может стать председателем ЕНД, Мелия прибегнул к иронии:По его словам, этот вопрос журналистам телекомпаний "Имеди" и "Рустави 2" поручили задать сотрудниками Службы госбезопасности.Это сплетни – глава парламента Грузии об аудиозаписях якобы с участием Иванишвили>>"Этот вопрос разрабатывали не продюсеры телекомпаний, его написали спецслужбы. Вы знаете, в какой международный скандал замешаны Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта", и выдумываете такие вопросы", — сказал Мелия.Что за записиНа записи, которая датируется 10 марта, предположительно, Евтушенков предлагает Иванишвили "идею касательно зерна". В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию и ознакомить с деталями вопроса."Если ты в это дело впишешься, то я пойдут на это дело", – говорит человек голосом Евтушенкова, после чего получает согласие на встречу и обсуждение вопроса.А на второй записи от 12 марта человек голосом Иванишвили говорит, якобы Евтушенкову, что он отправил бизнесменов на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. "Он молодой, он сразу все наложит. Я дал ему, в принципе, что надо делать", – говорит якобы Иванишвили."Нацдвижение" дурачит собственных избирателей – эксперт>>Подлинность записи не подтверждена. Авторы публикации на YouTube-канале Cyber Kmara утверждают, что два разговора между Иванишвили и Евтушенковым состоялись 10 и 12 марта. Между тем в апреле на Евтушенкова распространились санкции Великобитании и он покинул пост председателя совета директоров российского холдинга АФК "Система".Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже заявил, что подобные обвинения в адрес Иванишвили являются дезинформационной кампанией с целью вызвать беспорядки в стране и вовлечь Грузию в войну.

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта