https://sputnik-georgia.ru/20220426/pravyaschaya-partiya-gruzii-v-torgovykh-svyazyakh-s-rossiey-net-nichego-amoralnogo-266241715.html

Правящая партия Грузии: в торговых связях с Россией нет ничего аморального

Правящая партия Грузии: в торговых связях с Россией нет ничего аморального

Грузия импортирует продукцию из России исключительно для внутреннего пользования, а не для перепродажи, заявил председатель "Грузинской мечты" 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T16:24+0400

2022-04-26T16:24+0400

2022-04-26T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В том, что Грузия сохраняет торговые отношения с Россией, нет ничего противозаконного и аморального, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Кобахидзе прокомментировал опубликованную в Сети аудиозапись разговора, который, предположительно, состоялся между миллиардером и основателем правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили и российским олигархом Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада на фоне событий на Украине.По его словам, никто не знает подлинны ли аудиозаписи. Но даже если так, то там лишь разговор о каких-то торговых отношениях."Вы знаете, что Грузия официально зафиксировала свою позицию в связи с этой темой. В частности, Грузия сохраняет торговые отношения с РФ", – сказал Кобахидзе.Кобахидзе подчеркнул, что Грузия импортирует продукцию из России исключительно для внутреннего пользования, а не для перепродажи.Мамрадзе: к антироссийским санкциям Грузию толкают деструктивные силы – видео >>Согласно статистике, товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2022 года вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 383,3 млн долларов, в том числе экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,8%, а импорт на 23,7%.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт в Грузию из России – на 15,8%.Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, ираклий кобахидзе