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Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

Цены за январь-февраль в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T09:01+0400

2022-04-26T09:01+0400

2022-04-26T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2022 года повысился на 19,3% по сравнению с мартом 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 24,3%, в том числе на продовольствие – на 14,3%, а в горнодобывающей цены выросли – на 13%.В марте, по сравнению с февралем, цены на промышленную продукцию выросли на 3,8%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в марте на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 25,7%, перерабатывающей промышленности – на 15,3%, в том числе на продукты питания – на 17%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 5,4%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 35,1%, в том числе на химическую продукцию – на 214,2%, а на изделия из металла – на 73,7%.Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 13,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 13,4%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в марте 2022 года составил 11,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 17,8%. В марте, по сравнению с февралем, уровень инфляции составил 2,5%.

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грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"