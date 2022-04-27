https://sputnik-georgia.ru/20220427/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-marte-na-28-266254866.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в марте на 2,8%

Активы банковского сектора Грузии выросли в марте на 2,8%

На конец февраля в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T09:01+0400

2022-04-27T09:01+0400

2022-04-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В марте 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) увеличились на 98 миллионов лари или 0,2%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец марта 2022 года объем активов банковского сектора составил 61,79 миллиарда лари (20,5 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал составил 8,13 миллиарда лари.На конец марта в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках снизилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 апреля 2022 года составил 37,1 миллиарда лари, что на 531,6 миллиона лари или на 1,41% меньше, чем на начало марта.Согласно отчету, в марте, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады снизились на один миллиард лари или 6,24%, а вклады до востребования увеличились на 488,62 миллиона лари или 2,3%.Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля текущего года составил 40,6%, что 0,14 процентных пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 марта.Среднегодовая рыночная процентная ставка по срочным депозитам в марте составила 6,99%, в том числе 11% – по депозитам в национальной валюте и 0,81% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в национальной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками в марте 2022 года, увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 67,52 миллиона лари или на 0,16% и на 1 апреля текущего года составил 43,32 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 281,95 миллиона лари или 1,34%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 214,43 миллиона лари или 0,97%.Глава Нацбанка: финансовая система Грузии хорошо справляется с вызовами >>По данным Нацбанка, на конец марта 2022 года коммерческие банки объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 6,58 миллиарда лари, что на 0,24% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,7 миллиарда лари, что на 0,81% меньше, чем в предыдущем месяце.За март 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов увеличился на 0,8% или 174,86 миллиона лари и на 1 апреля текущего года составил 22,16 миллиарда лари.По состоянию на 1 апреля текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 49,36 процента, что на 0,57 процентных пункта выше, чем на 1 марта 2022 года.

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грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии