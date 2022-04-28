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Грузия подтвердила верность пути мирного урегулирования конфликтов
Грузия подтвердила верность пути мирного урегулирования конфликтов
Стороны обсудили важность достижения результатов на Женевских переговорах и в рамках встреч МПРИ в Гали 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T23:04+0400
2022-04-28T23:04+0400
2022-04-29T00:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили еще раз подтвердил, что Грузия не свернет с пути мирного урегулирования конфликтов на встрече с сопредседателем Женевских переговоров, спецпредставителем ЕС по управлению кризисами на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.На встрече стороны обсудили также государственную стратегию мирного урегулирования конфликтов в Грузии, над которой в данный момент работает правительство страны. Согласно информации пресс-службы премьера, Клаар выразил поддержку ЕС в осуществлении стратегии. Также стороны обсудили важность достижения результатов на Женевских переговорах и в рамках встреч МПРИ в Гали.Женевские переговоры поставлены на паузу - МИД РФ >>Директор Четвертого департамента МИД России по делам СНГ Денис Гончар заявил, что сопредседатели дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ "фактически взяли в заложники решающий формат переговоров", и назвал перенос очередного раунда дискуссий "недружественным и политизированным шагом".В ответ на это в интервью грузинским СМИ Клаар заявил, что решение о переносе дискуссий было принято во избежание негативного влияния событий на Украине на процесс переговоров. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). В том же году был создан формат женевских переговоров, в которых участвуют в том числе представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии.Президент: Грузия не собирается воевать>>Что касается встреч Абашидзе и Карасина, этот формат был запущен после смены власти в Грузии в 2012 году. Встречи проходят в Праге, и на них обсуждают преимущественно гуманитарные и экономические вопросы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, грузия - ес, женевские переговоры
Грузия подтвердила верность пути мирного урегулирования конфликтов
23:04 28.04.2022 (обновлено: 00:00 29.04.2022)
Стороны обсудили важность достижения результатов на Женевских переговорах и в рамках встреч МПРИ в Гали
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили еще раз подтвердил, что Грузия не свернет с пути мирного урегулирования конфликтов на встрече с сопредседателем Женевских переговоров, спецпредставителем ЕС по управлению кризисами на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.
На встрече стороны обсудили также государственную стратегию мирного урегулирования конфликтов в Грузии, над которой в данный момент работает правительство страны.
Согласно информации
пресс-службы премьера, Клаар выразил поддержку ЕС в осуществлении стратегии. Также стороны обсудили важность достижения результатов на Женевских переговорах и в рамках встреч МПРИ в Гали.
Директор Четвертого департамента МИД России по делам СНГ Денис Гончар заявил, что сопредседатели дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ "фактически взяли в заложники решающий формат переговоров", и назвал перенос очередного раунда дискуссий "недружественным и политизированным шагом".
В ответ на это в интервью грузинским СМИ Клаар заявил, что решение о переносе дискуссий было принято во избежание негативного влияния событий на Украине на процесс переговоров.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). В том же году был создан формат женевских переговоров, в которых участвуют в том числе представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии.
Что касается встреч Абашидзе и Карасина, этот формат был запущен после смены власти в Грузии в 2012 году. Встречи проходят в Праге, и на них обсуждают преимущественно гуманитарные и экономические вопросы.