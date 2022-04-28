https://sputnik-georgia.ru/20220428/gruziya-podtverdila-vernost-puti-mirnogo-uregulirovaniya-konfliktov--266299309.html

Грузия подтвердила верность пути мирного урегулирования конфликтов

Грузия подтвердила верность пути мирного урегулирования конфликтов

Стороны обсудили важность достижения результатов на Женевских переговорах и в рамках встреч МПРИ в Гали 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T23:04+0400

2022-04-28T23:04+0400

2022-04-29T00:00+0400

грузия

новости

политика

грузия - ес

женевские переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1c/266299249_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_e150bc62166c0c1e9fe94cc931bd5189.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили еще раз подтвердил, что Грузия не свернет с пути мирного урегулирования конфликтов на встрече с сопредседателем Женевских переговоров, спецпредставителем ЕС по управлению кризисами на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.На встрече стороны обсудили также государственную стратегию мирного урегулирования конфликтов в Грузии, над которой в данный момент работает правительство страны. Согласно информации пресс-службы премьера, Клаар выразил поддержку ЕС в осуществлении стратегии. Также стороны обсудили важность достижения результатов на Женевских переговорах и в рамках встреч МПРИ в Гали.Женевские переговоры поставлены на паузу - МИД РФ >>Директор Четвертого департамента МИД России по делам СНГ Денис Гончар заявил, что сопредседатели дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ "фактически взяли в заложники решающий формат переговоров", и назвал перенос очередного раунда дискуссий "недружественным и политизированным шагом".В ответ на это в интервью грузинским СМИ Клаар заявил, что решение о переносе дискуссий было принято во избежание негативного влияния событий на Украине на процесс переговоров. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). В том же году был создан формат женевских переговоров, в которых участвуют в том числе представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии.Президент: Грузия не собирается воевать>>Что касается встреч Абашидзе и Карасина, этот формат был запущен после смены власти в Грузии в 2012 году. Встречи проходят в Праге, и на них обсуждают преимущественно гуманитарные и экономические вопросы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, грузия - ес, женевские переговоры