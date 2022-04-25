https://sputnik-georgia.ru/20220425/zhenevskie-peregovory-postavleny-na-pauzu---mid-rf-266219992.html
Женевские переговоры поставлены на паузу - МИД РФ
Женевские переговоры поставлены на паузу - МИД РФ
Российская сторона возложила всю ответственность на ООН, Евросоюз и ОБСЕ 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T14:07+0400
2022-04-25T14:07+0400
2022-04-25T14:32+0400
россия
новости
в мире
зураб абашидзе
григорий карасин
абхазия
швейцария
москва
мид рф
цхинвальский регион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252445401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ec9d24739a94ad4afb3005cc692153f.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Женевские дискуссии, следующий раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий, а также переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. По словам дипломата, сопредседатели фактически "взяли в заложники" важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности."Так что вся ответственность за срыв переговоров — полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат", — заявил Гончар."Переговоры всегда имеют смысл" – Бурджанадзе об отношениях Грузии с РФ>>Он подчеркнул, что "недружественные и политизированные шаги западных "партнеров" не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе", могут "привести к возникновению неопределенности в этом регионе".Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). В том же году был создан формат женевских переговоров, в которых участвуют в том числе представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии. Президент: Грузия не собирается воевать>>Что касается встреч Абашидзе и Карасина, этот формат был запущен после смены власти в Грузии в 2012 году. Встречи проходят в Праге и на них обсуждают преимущественно гуманитарные и экономические вопросы.
абхазия
швейцария
москва
цхинвальский регион
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252445401_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17173cce6b73943082d39ebb900ed2ae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, зураб абашидзе, григорий карасин, абхазия, швейцария, москва, мид рф, цхинвальский регион
Женевские переговоры поставлены на паузу - МИД РФ
14:07 25.04.2022 (обновлено: 14:32 25.04.2022)
Российская сторона возложила всю ответственность на ООН, Евросоюз и ОБСЕ
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik.
Женевские дискуссии, следующий раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости
директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий, а также переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.
"Что касается Женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это - не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит "тройке" сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ), отложивших своим решением на неопределенное время планировавшийся на конец марта очередной, 56-й раунд", - сказал Гончар.
По словам дипломата, сопредседатели фактически "взяли в заложники" важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности.
"Так что вся ответственность за срыв переговоров — полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат", — заявил Гончар.
Он подчеркнул, что "недружественные и политизированные шаги западных "партнеров" не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе", могут "привести к возникновению неопределенности в этом регионе".
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). В том же году был создан формат женевских переговоров, в которых участвуют в том числе представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии.
Что касается встреч Абашидзе и Карасина, этот формат был запущен после смены власти в Грузии в 2012 году. Встречи проходят в Праге и на них обсуждают преимущественно гуманитарные и экономические вопросы.