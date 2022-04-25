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Женевские переговоры поставлены на паузу - МИД РФ

Женевские переговоры поставлены на паузу - МИД РФ

Российская сторона возложила всю ответственность на ООН, Евросоюз и ОБСЕ 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T14:07+0400

2022-04-25T14:07+0400

2022-04-25T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Женевские дискуссии, следующий раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий, а также переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. По словам дипломата, сопредседатели фактически "взяли в заложники" важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности."Так что вся ответственность за срыв переговоров — полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат", — заявил Гончар."Переговоры всегда имеют смысл" – Бурджанадзе об отношениях Грузии с РФ>>Он подчеркнул, что "недружественные и политизированные шаги западных "партнеров" не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе", могут "привести к возникновению неопределенности в этом регионе".Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). В том же году был создан формат женевских переговоров, в которых участвуют в том числе представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии. Президент: Грузия не собирается воевать>>Что касается встреч Абашидзе и Карасина, этот формат был запущен после смены власти в Грузии в 2012 году. Встречи проходят в Праге и на них обсуждают преимущественно гуманитарные и экономические вопросы.

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